Der dänische Windkraftanlagenbauer Vestas legte am gestrigen Mittwoch (05. Februar) die Finanzergebnisse für das Jahr 2024 vor. Von diesem Termin ging eine gewisse Anspannung aus, denn in der Vergangenheit wusste Vestas nicht immer zu überzeugen. An dieser Stelle sei nur an das veritable Kursdebakel erinnert, das nach der Veröffentlichung der Q3-Daten im November des vergangenen Jahres einsetzte. Umso erleichterter war man, als die Daten für das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...