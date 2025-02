Aurora Cannabis hat am Mittwoch seine Quartalszahlen veröffentlicht und die Schätzungen der Analysten deutlich übertroffen. Das sorgte nicht nur bei der Aurora-Aktie für einen Kurssprung von mehr als 40 Prozent, sondern beflügelte den gesamten Cannabis-Sektor. Ob auch Canopy Growth liefern kann, wird sich am Freitag zeigen.Die vielgescholtenen Cannabis-Aktien reagierten dank der überraschend guten Zahlen von Aurora am Mittwoch positiv - für Tilray ging es um sieben Prozent nach oben, Curaleaf und ...

