DJ MARKT/Sto wieder mit Ranking

Sto sind in der neuen Rangliste der Deutschen Börse wieder enthalten. In der Liste per Ende Dezember hatten sie kein Ranking erhalten. Sollte das Ranking auch am Montag bleiben, ist der Klassenerhalt im SDAX im März gesichert.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2025 02:49 ET (07:49 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.