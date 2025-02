Die Kölner Global Gruppe baut ihre Präsenz in Nordrhein-Westfalen weiter aus. Demnach schließt sich die Rosenthal Assekuranz Versicherungsmakler GmbH aus Bielefeld dem Unternehmen an. Rosenthal Assekuranz betreut national wie international Kunden des gehobenen Mittelstands. Die Global Gruppe mit Sitz in Köln wächst weiter. Laut Medienberichten übernimmt die Global Gruppe die Rosenthal Assekuranz Versicherungsmakler GmbH aus Bielefeld. Die Global Gruppe bestätigt dies auf Nachfrage von AssCompact.

