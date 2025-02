DJ MÄRKTE ASIEN/Börsen mit Erholungsbewegung

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien haben am Donnerstag mit Aufschlägen geschlossen. Die Börsen folgten damit den Vorgaben der Wall Street, wo sich die Erholung fortsetzte. Die Ängste vor einer Verschärfung des Handelskonflikts zwischen den USA und China haben etwas nachgelassen. Am Markt setze man auf Verhandlungen, hieß es. Die von Peking am Dienstag verhängten Zölle auf einige US-Waren in Reaktion auf die von US-Präsident Donald Trumps eingeführten zusätzlichen Zölle auf chinesische Importe wurden am Markt als eher maßvoll bewertet.

In Tokio legte der Nikkei-Index um 0,6 Prozent zu auf 39.067 Punkte. Für Bewegung sorgten vorgelegte Geschäftszahlen. So stieg die Aktie von Nomura um 3,8 Prozent, nachdem sich der Nettogewinn in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres mehr als verdoppelt hatte. Und Renesas Electronics machten nach Vorlage von Viertquartalszahlen sogar einen Sprung um 12,6 Prozent nach oben.

Etwas Gegenwind kam indessen aus den Reihen der Bank of Japan (BoJ). So hat sich das Board-Mitglied, Naoki Tamura, dafür ausgesprochen, die Zinssätze in der im Oktober 2025 beginnenden Hälfte des Fiskaljahres auf 1 Prozent oder mehr anzuheben. Tamura gilt als Falke. Zuletzt hatte die BoJ den Leitzins von 0,25 Prozent auf 0,5 Prozent angehoben. Am Devisenmarkt zeigte sich der Yen daraufhin zunächst etwas fester, kam aber im Verlauf wieder zurück. Der US-Dollar notiert aktuell wenig verändert bei 152,55 Yen.

Auch an den chinesischen Börsen hat sich die Angst vor einer Eskalation des Handelskonflikts mit den USA etwas gelegt. An der Börse in Hongkong notierte der Hang-Seng-Index im späten Handel 1,1 Prozent im Plus, auf dem chinesischen Festland rückte der Composite-Index 1,3 Prozent vor. Die Märkte stabilisierten sich, da es keine neuen Nachrichten zum Handelskonflikt mit den USA gebe, hieß es von Teilnehmern.

Auch am Aktienmarkt in Seoul ging es nach oben. Der Kospi stieg um 1,1 Prozent. Unter den Einzelwerten gewann die Aktie von Daewoo Engineering & Construction 4,2 Prozent, nachdem der operative Gewinn im vierten Quartal die Markterwartungen übertroffen hatte. KB Financial Group hat indessen die Markterwartungen für das vierten Quartal verfehlt. Die Aktie büßte 6,7 Prozent ein. In Australien ging es für den S&P/ASX-200 in Sydney um 1,2 Prozent nach oben.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 8.520,70 +1,2% +4,4% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 39.066,53 +0,6% -2,7% 07:00 Kospi (Seoul) 2.536,75 +1,1% +5,7% 07:00 Schanghai-Comp. 3.270,66 +1,3% -2,4% 08:00 Hang-Seng (Hongk.) 20.823,46 +1,1% +2,6% 09:00 Taiex (Taiwan) 23.316,60 +0,7% +1,2% 06:30 Straits-Times (Sing.) 3.832,30 +0,4% +0,9% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.578,90 +0,3% -4,1% 10:00 BSE (Mumbai) 78.038,16 -0,3% -0,5% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mi, 9:00 % YTD EUR/USD 1,0388 -0,2% 1,0405 1,0402 +0,3% EUR/JPY 158,52 -0,1% 158,75 159,46 -2,7% EUR/GBP 0,8324 +0,0% 0,8321 0,8321 +0,6% GBP/USD 1,2479 -0,2% 1,2504 1,2500 -0,3% USD/JPY 152,55 -0,0% 152,59 153,36 -3,0% USD/KRW 1.448,95 +0,6% 1.440,48 1.446,26 -1,8% USD/CNY 7,1663 -0,1% 7,1745 7,1670 -0,6% USD/CNH 7,2863 +0,1% 7,2816 7,2771 +2,0% USD/HKD 7,7845 -0,0% 7,7868 7,7890 +0,2% AUD/USD 0,6269 -0,2% 0,6282 0,6270 +1,3% NZD/USD 0,5664 -0,4% 0,5686 0,5670 +1,2% Bitcoin BTC/USD 98.333,30 +2,0% 96.429,70 97.884,85 +3,9% ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 71,36 71,03 +0,5% +0,33 +0,2% Brent/ICE 74,87 74,61 +0,3% +0,26 +0,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.860,24 2.867,75 -0,3% -7,52 --- Silber (Spot) 32,21 32,33 -0,4% -0,12 +11,5% Platin (Spot) 987,30 979,25 +0,8% +8,05 +8,9% Kupfer-Future 4,50 4,44 +1,3% +0,06 --- YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags ===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/flf

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2025 03:02 ET (08:02 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.