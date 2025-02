Heiß, heißer, BYD: An der Börse in Hongkong geht es für die Aktie am Donnerstag um zehn Prozent nach oben auf 312 Honkong-Dollar. Der Grund dafür hat einen vielversprechenden Namen und lautet "Gottes Auge". DER AKTIONÄR beleuchtet, worum es sich dabei handelt und wie Anleger damit ihr Geld verdoppelt haben.Seit der Einstellung der Produktion reiner Verbrenner im März 2022 setzt BYD ausschließlich auf Plug-in-Hybride (PHEV) und batterieelektrische Fahrzeuge (BEV). Der strategische Wandel zahlte sich ...

