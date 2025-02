München (ots) -Zeitungsanzeigen und Radiowerbung funktionieren nicht mehr? Kein Wunder - die Digitalisierung hat schließlich auch Einzug in die Automobilbranche gehalten. Nur wer auf den Zug aufspringt, die Kunden online erreicht und ihren neuen Ansprüchen gerecht wird, kann sich weiterhin auf dem Markt behaupten - und genau hier ist Norbert Palicsak von Media Automobile zur Stelle. Wie er Autohäusern und -herstellern hilft, in die digitale Welt einzusteigen und welche Erfolge dabei erzielt werden können, erfahren Sie hier.Die Automobilbranche kann kaum mit der fortschreitenden Digitalisierung mithalten: Während viele etablierte Geschäftsführer weiterhin auf klassische Kanäle wie Zeitungsanzeigen und Radiowerbung setzen, hat sich das Verhalten der Kunden stark verändert. Informationen werden heute überwiegend online gesucht, und Kaufentscheidungen werden zunehmend digital getroffen. Dieser Widerspruch zwischen traditionellen Marketingansätzen und den Erwartungen moderner Zielgruppen stellt eine ernsthafte Gefahr für die Wettbewerbsfähigkeit der Branche dar - sowohl in der Kundenakquise als auch in der Rekrutierung von Fachkräften. Um zukunftsfähig zu bleiben, ist ein Umdenken erforderlich. "Wenn wir heute nicht den Mut aufbringen, den Schritt ins Digitale zu gehen, riskieren wir, morgen von der Konkurrenz abgehängt zu werden", warnt Norbert Palicsak, Geschäftsführer der Media Automobile. "Die Zukunft gehört denjenigen, die bereit sind, sich zu verändern.""Die Automobilbranche steht vor einer historischen Chance: Wir können entweder mit der Zeit gehen oder riskieren, von ihr überrollt zu werden", führt Norbert Palicsak aus. Mit dieser Überzeugung hat er vor fast fünf Jahren Media Automobile ins Leben gerufen - eine Full-Service-Agentur, die speziell auf die Bedürfnisse der Automobilbranche zugeschnitten ist. Von Beginn an war sein Ziel klar: Autohäusern den Weg in die digitale Zukunft zu ebnen und sie fit für die Herausforderungen des modernen Marktes zu machen. Media Automobile hat sich mit seiner Spezialisierung auf digitale Werbung, Recruiting und Film- sowie Fotoproduktion schnell einen Namen gemacht. Die Agentur entwickelt ganzheitliche Marketingstrategien, die nicht nur die Sichtbarkeit von Autohäusern steigern, sondern auch dazu beitragen, dringend benötigte Fachkräfte zu rekrutieren. Dabei setzt das mittlerweile elfköpfige Team auf innovative Ansätze wie Social Recruiting, Performance-Marketing und hochwertige Inhalte, die die Markenidentität stärken.Von der Customer Journey bis zum Markenbild: Media Automobile optimiert Autohäuser ganzheitlichMedia Automobile bietet mehr als nur klassische Marketingdienstleistungen. "Wir liefern maßgeschneiderte Lösungen, die exakt auf die Anforderungen der Automobilbranche und damit auch der Autohäuser und Automobilhersteller abgestimmt sind", sagt Norbert Palicsak. Ein besonderes Highlight ist die Entwicklung von WKZ-konformer Werbung, die den strengen Corporate-Identity-Richtlinien der Hersteller entspricht. Dadurch gewährleisten die Kampagnen nicht nur ein einheitliches Markenbild, sondern sichern den Autohäusern auch finanzielle Unterstützung durch Werbekostenzuschüsse (WKZ).Ein weiterer Fokus liegt auf der Optimierung der Customer Journey, die alle Berührungspunkte eines Kunden mit einem Autohaus analysiert und gezielt verbessert. "Hier kommen datengetriebene Strategien und personalisierte Ansätze ins Spiel, um Kunden vom ersten Interesse bis hin zum Kauf und darüber hinaus zu begeistern", erklärt der Unternehmer. Ergänzend dazu werden die Kunden von Media Automobile über aktuelle Markttrends und Angebote informiert, um deren Wettbewerbsfähigkeit kontinuierlich zu steigern. So stärkt die Full-Service-Agentur nicht nur die Außenwirkung der Autohäuser, sondern auch deren interne Strukturen und Zielerreichung.Die Ergebnisse sprechen für sich: So erinnert sich Norbert Palicsak etwa an einen Hyundai-Händler, der ihn mit einer Kampagne beauftragte, die lediglich ein Budget von 800 Euro umfasste. "Innerhalb von 20 Tagen konnten wir 28 qualifizierte Leads generieren, von denen neun Fahrzeuge mit einem Gesamtverkaufswert von 88.000 Euro verkauft wurden", verrät der Unternehmer stolz. Und noch besser: Durch die Nutzung der WKZ von Hyundai konnten die Kampagnenkosten sogar um die Hälfte gesenkt werden.Erstklassige User Experience als ErfolgsfaktorDie Vision von Media Automobile ist eindeutig: die Automobilbranche digitalisieren und zukunftsfähig gestalten. Mit innovativen Marketingstrategien und tiefgreifendem Branchenwissen verfolgt das Unternehmen das Ziel, die Arbeitsweise von Autohäusern, Marken und Herstellern nachhaltig zu transformieren. "Es geht nicht nur darum, traditionelle Ansätze durch digitale Lösungen zu ersetzen, sondern darum, eine erstklassige User Experience zu schaffen, die Kunden begeistert und langfristig bindet", erklärt Norbert Palicsak."Die Automobilbranche muss sich an die neuen Marktbedingungen anpassen", betont er weiter. Digitale Vertriebskanäle eröffnen enorme Potenziale, um Reichweiten zu erhöhen, Prozesse effizienter zu gestalten und letztlich Wettbewerbsvorteile zu sichern. "Media Automobile versteht sich als Brücke zwischen der konservativen Struktur der Branche und der modernen, vernetzten Welt", erklärt Norbert Palicsak abschließend. Sie möchten Ihre Automarke oder Ihr Autohaus fit für die digitale Zukunft machen und die Vorteile moderner Marketingstrategien voll ausschöpfen - ohne dabei auf Authentizität und persönliche Kundenbindung zu verzichten? Dann melden Sie sich jetzt bei Norbert Palicsak und vereinbaren Sie einen Termin für ein unverbindliches Beratungsgespräch!