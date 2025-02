Nach dem Zollschock zu Beginn der Woche befindet sich der DAX plötzlich wieder im Rallyemodus. Das treibt den deutschen Leitindex jetzt an. Außerdem im Fokus der Anleger: Die Aktien von Metro und Rational. Der DAX nähert sich am Donnerstag wieder seinem Rekordhoch. Während neue Zoll-Ankündigungen von US-Präsident Donald Trump vorerst ausblieben, konnte der Leitindex die am Montag entstandene Kurslücke wegen des von Trump ausgelösten Zollschocks weiter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...