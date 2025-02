DJ SENTIMENT/Aus bullischen Privatanlegern werden Bären

DOW JONES--Ein massiver Stimmungsumschwung unter Privatanlegern ist sowohl an der Wall Street wie auch in Deutschland zu beobachten. Das Lager der Bullen leert sich massiv, die meisten Anleger wechseln direkt in das Lager der Bären. Handelszölle sowie die jüngsten Entwicklungen im Bereich Künstlicher Intelligenz lassen US-Anleger bei den erreichten Bewertungen vorsichtiger werden. Wie aus dem wöchentlichen AAII Sentiment Survey unter privaten US-Anlegern hervorgeht, fiel der Anteil der Bullen auf 33,3 nach 41 Prozent deutlich. Der Anteil der pessimistischen US-Privatinvestoren stieg dagegen von 34 auf 42,9 Prozent. Das Lager der neutral Gestimmten fiel auf 23,8 nach 25 Prozent in der Vorwoche.

Auch unter Privatanlegern in Deutschland kristallisiert sich ein klarer Meinungsumschwung heraus. Denn der Börse Frankfurt Sentiment-Index in diesem Panel fiel deutlich um 19 Punkte auf einen neuen Stand von minus 5. Hier könnten die jüngsten Engagements dafür sorgen, dass der DAX gewissermaßen in einer breiten Spanne eingesperrt bleibt. Der Bullenanteil unter Privatanlegern ging um 12 Prozentpunkte auf 37 Prozent massiv zurück, wie der wöchentlichen Sentiment-Umfrage der Deutschen Börse zu entnehmen ist. Das Bärenlager füllte sich um 7 Prozentpunkte auf nun 42 Prozent. Der Anteil der Neutralen stieg um 5 Punkte auf 21 Prozent.

