Frankfurt (ots) -Die Firma Glockenbrot Bäckerei GmbH & Co. oHG, Frankfurt am Main, ruft aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes vorsorglich das Produkt"JA! American Sandwich 750g, EAN 4337256178457,Mindesthaltbarkeitsdatum: 12.02.2025 bis 17.02.2025 zurück"Chargencodierung und MHD gemäß Clip12.02. A 02913.02. A 03014.02. A 03115.02. A 03217.02. A 03412.02. B 02913.02. B 03014.02. B 03115.02. B 03217.02. B 03412.02. H 02913.02. H 03014.02. H 03115.02. H 03217.02. H 03412.02. I 02913.02. I 03014.02. I 03115.02. I 03217.02. I 034Betrifft folgende Bundesländer: Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Saarland, Rheinland-Pfalz und vereinzelte Märkte in Nordrhein-Westfalen.Von dem Verzehr des betroffenen Produktes wird abgeraten.Grund für den vorsorglichen Rückruf des betroffenen Artikels ist das Vorhandensein des Allergens LUPINENMEHL, welches nicht auf der Verpackung gekennzeichnet war.Deshalb hat das Unternehmen umgehend reagiert und das betroffene Produkt unmittelbar aus dem Verkauf nehmen lassen.Mögliche Folgen: Nicht gekennzeichnete Inhaltsstoffe können Allergien auslösen. Allergien sind Überreaktionen des Immunsystems auf an sich ungefährliche Substanzen. Liegt der Verdacht einer Allergie vor, sollten die entsprechenden Lebensmittel nicht verzehrt und ärztlicher Rat eingeholt werden. Menschen ohne Allergien/ Unverträglichkeiten können das betroffene Produkt auch weiterhin verzehren.Von dieser vorsorglichen Maßnahme sind Produkte mit anders lautenden Mindesthaltbarkeitsdaten und Chargennicht betroffen.Kund:innen können das Produkt im jeweiligen Markt zurückgeben und bekommen den Kaufpreis erstattet, auch ohne Vorlage des Kassenbons.Für die entstehenden Unannehmlichkeiten entschuldigt sich die Glockenbrot Bäckerei GmbH & Co. oHG bei den Verbraucher:innen ausdrücklich.Für Presseanfragen:REWE Group-Unternehmenskommunikation, Tel.: 0221-149-1050, E-Mail: presse@rewe-group.comOriginal-Content von: Glockenbrot Bäckerei GmbH & Co.oHG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108460/5965164