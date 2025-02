Der dänische Braukonzern Carlsberg hat für das vierte Jahr in Folge einen leichten Umsatzrückgang verzeichnet und seine Wachstumsaussichten für 2025 nach unten korrigiert. Carlsberg meldete für das vierte Quartal einen Umsatz von 15,72 Milliarden dänischen Kronen, umgerechnet 2,11 Milliarden Euro, und verfehlte damit knapp die Analystenschätzungen. Der Gesamtjahresumsatz stieg um 1,9 Prozent auf 75,01 Milliarden dänische Kronen (10,05 Milliarden Euro), was nahezu den Markterwartungen entsprach. Trotz der verhaltenen Zahlen legte die Carlsberg-Aktie am Donnerstag im frühen Handel zu: Für 2025 erwartet das Unternehmen ein organisches Wachstum des Betriebsgewinns zwischen 1 und 5 Prozent, …