HANNOVER (dpa-AFX) - Die verheerenden Waldbrände in Kalifornien kommen den Rückversicherer Hannover Rück voraussichtlich teuer zu stehen. Auf Basis interner Berechnungen erwarte der Konzern eine Nettobelastung zwischen 500 und 700 Millionen Euro, sagte der scheidende Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz in einer Telefonkonferenz zu den vorläufigen Jahreszahlen 2024 am Donnerstag in Hannover. Auf die gesamte Versicherungsbranche kämen aus heutiger Sicht voraussichtlich Schäden zwischen 30 und 40 Milliarden US-Dollar (28,9 bis 38,5 Mrd Euro) zu. Dabei wagte Henchoz noch keine Aussage, ob der weltweit drittgrößte Rückversicherer im ersten Quartal rote Zahlen schreiben könnte.

Allerdings überstiegen die Schäden in Kalifornien voraussichtlich das anteilige Großschaden-Budget des Konzerns von 435 Millionen Euro für das erste Jahresviertel. In ihren Gewinnzielen für 2025 hat die Hannover Rück Großschäden von 2,1 Milliarden Euro eingeplant. Wenn diese Marke im Gesamtjahr nicht überschritten wird, erwartet das Management weiterhin einen Jahresgewinn von etwa 2,4 Milliarden Euro./stw/mis