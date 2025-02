DJ Gucci trennt sich von Kreativdirektor Sabato De Sarno

Von Andrea Figueras

DOW JONES--Kerings Flaggschiff Gucci hat die Zusammenarbeit mit Kreativdirektor Sabato De Sarno beendet. Dieser Schritt kommt zu einer Zeit, in der die Marke mit einer schwachen Nachfrage kämpft und der französische Luxusgüterkonzern versucht, seine Modehäuser zu verjüngen. Die Herbst-Winter-Modenschau 2025 in Mailand, die am 25. Februar stattfindet, soll den weiteren Angaben zufolge vom Gucci-Designbüro präsentiert werden.

Im Dezember hatte Kering unter der Leitung von Francois-Henri Pinault bereits einen neuen Kreativdirektor für seine Marke Bottega Veneta ernannt.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/brb/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2025 03:42 ET (08:42 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.