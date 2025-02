Frankfurt (Oder) (ots) -Mit steigendem Lebensalter nimmt die geistige Leistungsfähigkeit ab. Allerdings können Gedächtnisprobleme auch Hinweise auf ernsthafte Erkrankungen wie Demenz, Durchblutungsstörungen oder andere körperliche Ursachen sein."Schon leichte Gedächtnisstörungen sollten ernst genommen werden, insbesondere, wenn sie über Wochen oder Monate anhalten. Eine frühzeitige Diagnostik ermöglicht es, Erkrankungen in einem frühen Stadium zu erkennen und rechtzeitig zu behandeln", erklärt Chefarzt Prof. Oliver Peters.Das steigert nicht nur die Behandlungsmöglichkeiten, sondern trägt auch dazu bei, die geistige Leistungsfähigkeit und Lebensqualität der Betroffenen zu erhalten.Die Gedächtnissprechstunde wird von einem erfahrenen multiprofessionellen Team bestehend aus einem Facharzt sowie Neuropsychologen durchgeführt. Untersucht werden verschiedene Bereiche der geistigen Leistungsfähigkeit, darunter Gedächtnis, Konzentration, Aufmerksamkeit, Sprache und Orientierung.Neben einem ausführlichen Erstgespräch mit einer umfänglichen Befunderhebung umfasst die Diagnostik weiterhin neuropsychologische Untersuchungen, Blutanalysen und gegebenenfalls die Entnahme von Gehirnwasser (Liquorpunktion).In bestimmten Fällen besteht auch die Möglichkeit an klinischen Studien teilzunehmen, die neue Therapieansätze erproben.Die gewonnenen Erkenntnisse bilden die Grundlage für individuelle Behandlungsstrategien und Empfehlungen, die in enger Zusammenarbeit mit den Betroffenen und ihren Angehörigen entwickelt werden. Ziel ist es, die Lebensqualität der Betroffenen nachhaltig zu verbessern und gleichzeitig das soziale Umfeld einzubeziehen.Das Klinikum Frankfurt (Oder), einer von fünf Standorten der RHÖN-KLINIKUM AG, ist eine hochmoderne medizinische Einrichtung in Brandenburg mit einem überregionalen Versorgungsauftrag. Das engagierte Team aus exzellent ausgebildeten Ärzten, Pflegekräften und Fachpersonal bietet ein breites, hoch spezialisiertes Untersuchungs- und Behandlungsspektrum. Schwerpunkte sind Gefäßerkrankungen des Gehirns, Tumorerkrankungen, Verletzungen und Verletzungsfolgen sowie Hochrisikoschwangerschaften und -geburten. Das Klinikum arbeitet interdisziplinär und ist als Akademisches Lehrkrankenhaus der Charité-Universitätsmedizin Berlin zertifiziert. www.klinikumffo.dePressekontakt:Klinikum Frankfurt (Oder) GmbH | Abteilung für Kommunikation und MarketingViola Bock | T. 0335 548 2007 | viola.bock@klinikumffo.deOriginal-Content von: RHÖN-KLINIKUM AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109212/5965198