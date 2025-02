FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag gefallen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank am Vormittag um 0,18 Prozent auf 133,22 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,38 Prozent. Eine freundliche Stimmung an den Aktienmärkten belastete die Kurse als sicher geltender Staatsanleihen.

Im Fokus standen Konjunkturdaten. Die Aufträge für das Verarbeitende Gewerbe in Deutschland legten im Dezember stärker zu als erwartet. Ökonomen sehen jedoch noch keine Trendwende für die Industrie. "Der wirkliche Test für die deutsche Industrie kommt jetzt mit dem Beginn des erwarteten Handelskonflikts mit den USA", kommentierte Jens-Oliver Niklasch von der Landesbank Baden-Württemberg. "Wir bleiben daher weiter auf der Seite der Konjunkturskeptiker."

Auch Nachmittag könnten noch US-Konjunkturdaten die Märkte bewegen. Es stehen die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe an. Am Freitag wird dann der monatliche Arbeitsmarktbericht erwartet./jsl/jkr/mis