CORPORATE NEWS 6. Februar 2025 PFISTERER expandiert im Mittleren Osten - Neuer Standort in Saudi-Arabien Winterbach, Deutschland - Die wirtschaftliche Dynamik im Mittleren Osten treibt die Nachfrage nach elektrischer Energie in rasantem Tempo voran und eröffnet neue Chancen für innovative Energielösungen. Die PFISTERER Holding SE, internationaler Qualitätsführer für elektrische Verbindungstechnik der Energieinfrastruktur, reagiert auf diese Entwicklung und baut ihre internationale Marktstellung planmäßig weiter aus. Die neue Niederlassung samt Vertriebs- und Trainingszentrum in der saudi-arabischen Hauptstadt Riad stellt einen weiteren Meilenstein in der Expansionsstrategie des Unternehmens dar. Investitionen in Netzausbau und -modernisierung PFISTERER ist seit Jahrzehnten erfolgreich in Saudi-Arabien tätig. Mit der Eröffnung eines neuen Standorts in Riad beginnt das Unternehmen nun die erste Phase seiner Lokalisierungsstrategie. Weitere Maßnahmen zur Stärkung der lokalen Präsenz sind bereits in Vorbereitung. PFISTERER liefert seit mehreren Jahrzehnten zuverlässige Lösungen für Mittel- und Hochspannungsnetze, darunter Produkte für Erdkabel und Freileitungen. Diese Produkte, von denen einige bereits lokal gefertigt werden, sind seit Jahren verlässlich im Netz der Saudi Electricity Company (SEC), National Grid (NG) und ARAMCO im Einsatz. Mit dem neuen Standort erweitert PFISTERER seine Aktivitäten im Mittleren Osten und unterstützt aktiv die "Saudi Vision 2030". Diese Regierungsinitiative zielt auf die wirtschaftliche Diversifizierung des Landes, den Ausbau moderner Infrastruktur und die Förderung erneuerbarer Energien ab. Unter anderem plant Saudi-Arabien, innerhalb der kommenden fünf Jahre 50 Prozent der Stromerzeugung durch erneuerbare Energie zu produzieren und die installierte Gesamtleistung aus diesen Quellen von derzeit rund 5 GW auf 130 GW zu steigern. Zur Erreichung der Ziele sind erhebliche Investitionen in den Ausbau und die Modernisierung der Netzinfrastruktur erforderlich. Innovation, Effizienz und Kundennähe PFISTERER sieht durch neue Großprojekte im Mittleren Osten ausgezeichnete Marktopportunitäten und hohe Wachstumspotenziale. Besonders Gleichstromanwendungen spielen eine wichtige Rolle: Sie ermöglichen es, Strom über lange Strecken von mehreren hundert Kilometern verlustärmer zu transportieren. PFISTERER steht kurz vor der Einführung neuer Produkte, die speziell auf diesen wachsenden Markt ausgerichtet sind. "Nach der Expansion nach Westen mit unserem neuen Werk im US-amerikanischen Rochester stärkt PFISTERER mit diesem Schritt nun auch im Mittleren Osten seine Aktivitäten", sagt Johannes Linden, Mitglied und Sprecher des Vorstands der PFISTERER Holding SE. "Saudi-Arabien hat sich mit seiner ,Saudi Vision 2030' ehrgeizige Ziele gesetzt. Wir sind hervorragend aufgestellt, um mit unseren innovativen Lösungen einen wichtigen Beitrag zur Erreichung dieser Ziele zu leisten." Vorstandsmitglied Dr. Konstantin Kurfiss ergänzt: "Vor wenigen Wochen haben wir unsere neue Niederlassung im Zentrum von Riad eröffnet. Diese umfasst Vertrieb, Engineering, ein hochmodernes Trainingscenter sowie umfassende Installationsservices. Mit unserem neuen PFISTERER-Standort in Saudi-Arabien sind wir noch näher am Kunden und können schnell auf seine Bedürfnisse reagieren." Über PFISTERER PFISTERER ist ein weltweit führendes und unabhängiges Technologieunternehmen mit Hauptsitz in Winterbach bei Stuttgart. Das Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Lösungen für das Isolieren und Verbinden elektrischer Leiter für die Schnittstellen in Stromnetzen - von der Erzeugung und der Übertragung bis hin zur Verteilung elektrischer Energie - zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Mit seiner Innovationskraft, seiner State-of-the-art-Produktion und seinem weltweiten Vertriebsnetz bietet PFISTERER fortschrittliche Lösungen für die Herausforderungen der Elektrifizierung. Seit seiner Gründung im Jahre 1921 hat sich PFISTERER international als Vorreiter für moderne Energieinfrastruktur etabliert und ist ein attraktiver Arbeitgeber in einer zukunftsorientierten Branche mit spannenden Entwicklungsmöglichkeiten für mehr als 1.200 Mitarbeitende an 18 Standorten und fünf Produktionsstätten weltweit. Karl-Heinz Pfisterer, Enkel des Firmengründers, hat seit den 1970er-Jahren maßgeblich zu dieser Entwicklung beigetragen und ist heute Ehrenvorsitzender des Aufsichtsrats. Kontakt für Rückfragen Gregor Vollbach

Head of Marketing & Communications

PFISTERER Holding SE

Rosenstr. 44

73650 Winterbach

Deutschland



Tel.: +49 7181 7005 487

E-Mail: gregor.vollbach@pfisterer.com

Web: www.pfisterer.com Pressekontakt

edicto GmbH

Doron Kaufmann/Axel Mühlhaus

E-Mail: pfisterer@edicto.de

Tel.: + 49 69 90550553



