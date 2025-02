ETH Kurs Prognose - Analyst geht bald von großem Breakout für Ethereum aus

Nach dem jüngsten Einbruch unter die 3.000-Dollar-Marke fragen sich viele Anleger, ob ETH kurz vor einer weiteren Abwärtsbewegung oder einer bullischen Trendwende steht. Der bekannte Kryptoanalyst Titan of Krypto zeigt sich in seiner aktuellen Analyse sehr optimistisch und sieht Anzeichen für einen bevorstehenden großen Breakout.

Ethereum hat sich in den letzten Wochen kurstechnisch enttäuschend entwickelt

Der Kurs von ETH erlebte im Verlauf des letzten Monats eine rapide Entwertung. Noch Mitte Dezember hatte ETH Höchststände von knapp über 4000 $ erreichen können, doch seitdem ging es eigentlich kontinuierlich abwärts. Bereits zum Jahreswechsel war ETH nur noch 3350 $ wert gewesen, und nachdem ein erneuter Rallye-Versuch bei 3700 $ scheiterte, ging es schnell weiter abwärts.

Im Verlauf der letzten Woche wurde dann mit der heftigen Korrektur, welche der Krypto-Markt vor ein paar Tagen erlebte, schließlich auch die 3000 $-Marke unterschritten. Das führte bei ETH sogar zu einem zwischenzeitlichen Tief von kaum mehr als 2100 $ an manchen Krypto-Börsen.

Quelle: CoinMarketCap.com

Auf diesen massiven Flash-Crash folgte dann zwar in den vergangenen Tagen wieder eine gewisse Erholung. Allerdings ist die Kursentwicklung von ETH trotzdem nach wie vor im übergeordneten Chartbild eher enttäuschend gewesen. Heute gehörte ETH mit einem Kursgewinn von zwischenzeitlich circa 5 % jedoch bereits wieder zu den am besten performenden Kryptowährungen und konnte seinen Wert auf 2840 $ steigern, während die Marktkapitalisierung auf über 342 Milliarden $ zulegte.

Viele Anleger fragen sich nun, ob sich jetzt noch ein günstiger Einstiegszeitpunkt bieten könnte, bevor ETH in den kommenden Monaten eine Rallye in Richtung eines neuen Allzeithochs erlebt, oder ob möglicherweise schon bald ein weiterer Abschwung droht.

Rallye auf neues Allzeithoch könnte nun bald bevorstehen

Der auf X renommierte pseudonyme Kryptoanalyst Titan of Krypto hat jüngst einen Post geteilt, in welchem er seine optimistische Perspektive auf ETHs potenzielle weitere Kursentwicklung im Jahr 2025 darlegte. Er antizipiert in diesem Post, dass ETH aktuell vor einem seiner explosivsten Breakouts in der Geschichte stehen könnte. Dabei zieht er eine Parallele zur Kursstruktur, welche sich bei Bitcoin in den Jahren 2018-2021 bildete und in dieser Zeit ein sich immer weiter zusammenziehendes bullishes Pennant-Pattern formte. Darauf folgte im späteren Jahresverlauf 2021 die massive Rallye, die Bitcoin auf sein damaliges Allzeithoch bei über 60.000 $ katapultierte.

Für ETH sieht Titan of Krypto nun mit der Kursentwicklung seit Ende 2021 eine ähnliche Chartstruktur. Auch hier erkennt er ein bullishes Pennant-Pattern, das sich bildet und nun kurz vor dem Ausbruch stehen könnte. Dementsprechend geht zumindest diese Analyse davon aus, dass bald ein impulsiver und starker Kursanstieg bevorstehen könnte. Das Szenario könnte auch durch die jüngsten wirtschaftspolitischen Entwicklungen in den USA gestützt werden. Günstigere Regulierungen für Kryptowährungen sowie ein generell positiveres Marktumfeld, ausgelöst durch Donald Trumps Amtsübernahme in den USA, könnten hier einen Aufschwung in vielerlei Hinsicht begünstigen.

Ethereum Most Explosive Breakout Incoming ETH's current market structure looks strikingly similar to Bitcoin's setup before its previous cycle's major breakout.



A big move could be on the horizon. pic.twitter.com/sCkgwJrNvr - Titan of Crypto (@Washigorira) February 5, 2025

In den kommenden Monaten wird sich erst zeigen, welche der Faktoren die Oberhand gewinnen und ob Ethereum tatsächlich wieder steigen können wird. In diesem Marktumfeld interessieren sich viele Anleger auf jeden Fall auch für jüngere Coins, die auf ETH aufbauen und aufgrund ihrer geringeren Marktkapitalisierung in noch größerem Ausmaß von einem Aufschwung des Marktes profitieren könnten. Ein gutes Beispiel für einen solchen Coin ist dabei derzeit unter anderem der ERC-20-Token WEPE.

Auch für ERC-20-Coin WEPE besteht deutliches Wachstumspotenzial

Als Teil des neuen Projekts Wall Street Pepe kombiniert WEPE zwei populäre Meme-Elemente: das bekannte Frosch-Meme PEPE und Anspielungen auf den Kultfilm Wolf of Wall Street. Diese Kombi stößt offenbar bei vielen Anlegern auf Anklang und hat einen überraschenden Hype um den jungen Coin ausgelöst.

Der Erfolg von WEPE zeigt sich deutlich in seinem noch laufenden Presale. Obwohl der Coin bisher nicht auf offiziellen Krypto-Börsen gehandelt wird, konnte das Projekt bereits über 69 Millionen Dollar an Investitionen raisen.

Quelle: Wallstreetpepe.com

Derzeit können Anleger WEPE hier zu einem rabattierten Festpreis von 0,0003665 Dollar über die offizielle Website erwerben. Ein weiterer Vorteil: Nach dem Kauf lassen sich die Coins staken, wodurch eine jährliche Rendite von bis zu 18 % erzielt werden kann. Das macht den Coin nicht nur für kurzfristige Spekulationen, sondern auch für langfristig orientierte Investoren attraktiv.

Sollte der Hype anhalten und der Kurs des Coins nach dem Marktstart weiter steigen, könnten vor allem jene profitieren, die frühzeitig zu günstigen Konditionen investiert haben.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.