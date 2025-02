SOL News: Bullen kämpfen darum den 200-Dollar-Support zu verteidigen

Solana steht derzeit an einem wichtigen Wendepunkt. Nach einer starken Rallye, befindet sich der Coin nun in einer kritischen Phase der Konsolidierung. Der Kurs ist zuletzt auf die wichtige 200-Dollar-Marke zurückgefallen, die nun als zentraler Support fungiert. Ob es den Bullen gelingt, diesen Support zu verteidigen, könnte darüber entscheiden, ob Solana seinen Bullenmarkt fortsetzt oder eine tiefere Korrektur droht.

Solana gehörte in den letzten Wochen zu den größten Verlierern am Kryptomarkt

Das Solana-Netzwerk ist nach wie vor eine der wichtigsten Blockchains im Kryptomarkt und erfreute sich auch in diesem Bullenmarkt größter Beliebtheit. Dabei korrelierten Solanas starke Kursanstiege hauptsächlich mit den Meme-Coin-Seasons, da die meisten Top-Meme-Coins inzwischen auf Solana aufbauen. Jüngste Beispiele für zwei solcher neuen Top-Solana-Meme-Coins sind unter anderem TRUMP und MELANIA, welche beide auf Solana gelauncht wurden und auch bei SOL selbst zu einer Rallye führten. Diese katapultierte den Coin sogar auf ein neues Allzeithoch von bis zu 294 Dollar.

Vorangegangen war nach dem letzten Bärenmarkt bereits eine sehr positive Kursentwicklung. Ende 2023 wurde SOL schließlich bei circa 20 Dollar gehandelt und bereits im ersten Quartal 2024 gelang dem Coin eine Verzehnfachung des Wertes auf bis zu 200 Dollar. Nach einer gewissen Konsolidierung im zweiten und dritten Quartal 2024 kam es dann zu der eben bereits erwähnten Rallye auf bis zu 294 Dollar.

Quelle: CoinMarketCap.com

Darauf folgte nun im Verlauf des letzten Monats jedoch eine deutliche Konsolidierung, welche auch mit der jüngsten Korrektur des Kryptomarktes korreliert. Die drückte SOL nun erstmals seit Langem wieder auf den 200-Dollar-Support zurück. Heute wird der Coin bei 203 Dollar gehandelt, während die Marktkapitalisierung unter 100 Milliarden Dollar zurückgegangen ist.

In diesem Umfeld stellt sich natürlich die Frage, ob der 200-Dollar-Support nun halten kann oder ob ein weiterer Wertverfall in Richtung 175 beziehungsweise schlimmstenfalls sogar 150 Dollar droht.

Wird der 200-Dollar-Support halten können?

Dabei kann die 200-Dollar-Marke sozusagen als Make-or-Break angesehen werden. Sollte es den Bullen gelingen, hier Support aufzubauen, könnte es schnell zu einer Erholung in Richtung 225 Dollar und dann vielleicht sogar 250 Dollar kommen. Sollte dieses positive Szenario eintreten, würde das eine Fortsetzung des Bullenmarktes für SOL nahelegen. Es wäre jedoch höchstwahrscheinlich auch von einer generellen Erholung des Kryptomarktes und einem Wiederaufflammen des Interesses an Solana-Meme-Coins abhängig.

Quelle: CoinMarketCap.com

Falls die 200-Dollar-Marke in den kommenden Tagen andererseits verloren gehen sollte, hätte das möglicherweise eine impulsive Fortsetzung der Korrektur zur Folge, und SOL könnte schnell weiter in Richtung 175 Dollar abstürzen. Kurstechnisch befindet sich Solana dementsprechend in einer hin- und hergerissenen Situation, während das Aufwärtspotenzial für die fünftgrößte Kryptowährung aufgrund der knapp 100 Milliarden Dollar schweren Marktkapitalisierung heute bereits deutlich begrenzt ist.

Zwar sehen viele Analysten nach wie vor Potenzial für einen Anstieg auf bis zu 1.000 Dollar in diesem Bullenmarkt, allerdings interessieren sich viele Anleger trotzdem für noch kleinere Meme-Coins, die noch ganz am Anfang ihrer Entwicklung stehen. Bestes Beispiel für einen solchen Coin, der sogar auf der Solana-Blockchain aufbaut und diese erweitern möchte, ist derzeit unter anderem SOLX.

SOLX stellt heute für viele Anleger eine spannende Investitionsalternative dar

Als eine der ersten Layer-2-Lösungen für die Solana-Blockchain zielt das Projekt Solaxy, welches hinter SOLX steht, nähmlich darauf ab, die bekannten Schwächen von Solana zu beheben. Obwohl Solana für seine schnelle und kostengünstige Abwicklung von Transaktionen bekannt ist, kommt es in Zeiten erhöhten Netzwerkverkehrs immer wieder zu Überlastungen und Netzwerkausfällen. Derartige Probleme möchte Solaxy gezielt angehen.

Durch die Auslagerung von Transaktionen auf die Solaxy-Plattform soll das Solana-Netzwerk entlastet werden. So könnten nicht nur Netzwerküberlastungen vermieden, sondern auch fehlgeschlagene Transaktionen und Skalierungsbeschränkungen reduziert werden. Die funktionale Verbesserung macht Solaxy besonders attraktiv für neue Projekte, die auf Solana basieren, insbesondere im stark wachsenden Bereich der Meme-Coins.

Quelle: Solaxy.io

Der plattformeigene Coin SOLX befindet sich derzeit zudem noch in der Presale-Phase, was Anlegern die Chance bietet, frühzeitig von potenziellen Wertsteigerungen zu profitieren. Der Coin kann über die offizielle Website und das Presale-Widget zu einem rabattierten Festpreis von 0,001624 Dollar erworben werden. In den letzten Wochen kamen bereits über 17,7 Millionen Dollar an Investitionen zusammen.

Zusätzlich zu potenziellen Kursgewinnen bietet Solaxy auch das Staking des Coins an. Anleger, die ihre während des Presales erworbenen SOLX-Coins staken, können eine jährliche Rendite von bis zu 227 % erzielen.

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.