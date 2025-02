München/Hamburg (ots) -ECOVACS ROBOTICS stellt auf zwei Presseveranstaltungen in München und Hamburg die neuesten Produkte für den deutschen Markt vor. Die Innovationen in den Bereichen Rasenmähroboter, Saugroboter und Fensterputzroboter kombinieren modernste Technologie mit klaren Vorteilen für den Alltag: mehr Effizienz, weniger Aufwand und präzise Reinigungsergebnisse.Neue DEEBOTS für perfekt gereinigte BödenFür saubere Böden präsentiert ECOVACS die neuen Modelle der DEEBOT T50- und X8-Serien. Der DEEBOT X8 PRO OMNI ist ideal für intensive Reinigung. Mit der OZMO ROLLER Wischwalze, einer Saugkraft von 18.000 Pa und intelligenter Fleckenerkennung bewältigt er auch hartnäckige Verschmutzungen mühelos. Seine KI-gestützte Navigation garantiert eine effiziente Reinigung bei maximaler Abdeckung. Der DEEBOT T50 PRO OMNI ist mit nur 81 Millimetern Höhe der flachste Saugroboter der Produktlinie. Seine Saugkraft von 15.000 Pa ermöglicht eine gründliche Reinigung, auch unter niedrigen Möbeln. Die TruEdge 2.0-Technologie sorgt dafür, dass selbst Ecken und Kanten gründlich gereinigt werden. Ergänzt wird der Roboter durch die OMNI-Station, die den Wischmopp mit heißem Wasser reinigt und trocknet.- Der DEEBOT X8 PRO OMNI und der DEEBOT X8 OMNI sind ab dem 10.02.2025 für 1.299 Euro (UVP) bzw. 1.199 Euro (UVP) im Handel erhältlich.- Die Modelle der DEEBOT T50 Familie sind ab dem 20. März 2025 erhältlich. Preisinformationen folgen.Die WINBOT Familie - saubere Fenster wie nie zuvorDie neuen Fensterputzroboter der WINBOT-Serie runden das Angebot ab. Der WINBOT W2 PRO OMNI bietet die Flexibilität eines Netz- oder Akkubetriebs und ist somit für große Fensterflächen optimiert. Mit sieben Reinigungsmodi und einer tragbaren Basisstation inkl. Akku ist er auch an schwer zugänglichen Stellen ohne Steckdosen einsetzbar. Verbesserte Sicherheitsfunktionen sorgen für einen zuverlässigen Halt an allen Oberflächen. Der WINBOT MINI überzeugt mit einem kompakten Design und intelligenten Funktionen. Er reinigt selbst Fenster mit schmalen Kanten von nur zwei Millimetern und erreicht eine Randabdeckung von 99,5 Prozent. Das Ultraschallsprühsystem entfernt Schmutz zuverlässig und sorgt für streifenfreie Ergebnisse.- Der WINBOT W2 PRO OMNI ist ab dem 10. Februar 2025 für 599 Euro (UVP) erhältlich.- Der WINBOT MINI in beige und grau ist ab dem 10. Februar 2025 für 299 Euro (UVP) erhältlich.Die neue GOAT Familie - kraftvoller, schneller Schnitt für einen Rasen in BestformFür die Rasenpflege bietet ECOVACS mit den neuen GOAT A- und O-Serien durchdachte Lösungen für jede Gartengröße. Die GOAT A-Serie wurde für große Grundstücke entwickelt. Mit einer Mähleistung von bis zu 3.000 Quadratmetern pro Tag, elektrisch einstellbarer Schnitthöhe und der Fähigkeit, Steigungen bis zu 50 % zu bewältigen, liefert sie zuverlässige Ergebnisse in kurzer Zeit. Die GOAT O-Serie ist speziell für kleine bis mittelgroße, verwinkelte Gärten konzipiert. Dank ihres kompakten Designs und der TruEdge-Technologie erreicht sie mühelos auch schmale Passagen und Kanten. Beide Serien sind robust, wasserdicht und lassen sich über eine intuitive App steuern. So wird die Rasenpflege einfach und präzise.Die neuen ECOVACS GOAT-Modelle sind ab dem 10. Februar 2025 im Handel zu folgenden Preisen verfügbar:- A3000 LiDAR (https://www.amazon.de/dp/B0DQCJWBBY?maas=maas_adg_A2A5C6299FDCB3C7720886B3B8C83F88_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas): 2.999 Euro (UVP)- A1600 RTK (https://www.amazon.de/dp/B0DQBQ5S57?maas=maas_adg_955BD842BCAB0D149755825F41390446_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas): 1.499 Euro (UVP)- O1200 RTK (https://www.amazon.de/dp/B0DQBWCJ7T?maas=maas_adg_EF8BD4249FADA968E0E7DB2E78042E29_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas): 1.299 Euro (UVP)- O800 RTK (https://www.amazon.de/dp/B0DQ8KYLYR?maas=maas_adg_A0AB3A22009550EA18C314B929873817_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas): 999 Euro (UVP)- O500 Panorama (https://www.amazon.de/dp/B0DPW56QYY?maas=maas_adg_D13755781EF8C848FF82770379DD4604_afap_abs&ref_=aa_maas&tag=maas): 899 Euro (UVP)Die neuen Produkte sind ab Februar und März 2025 erhältlich und erleichtern die Pflege von Böden, Fenstern und Garten durch intelligente Automatisierung. Sie bieten zeitsparende und leistungsstarke Lösungen für unterschiedliche Bedürfnisse. Weitere Informationen und Bildmaterial stehen auf Anfrage zur Verfügung.Pressekontakt:ECOVACS Europe GmbHAlexandra AlgülPR & Marketing SpecialistMail: a.alguel@ecovacs.comPressebüro ECOVACSCompetence CircleImke Eichelbaum / Frank SchützMail: ecovacs@competence-circle.comOriginal-Content von: Competence-Circle.com, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100101426/100928596