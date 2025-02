Hamburg (ots) -Im Rahmen einer neugeschlossenen Partnerschaft haben die ENOVA Value und der Windenergie-Spezialist Prokon gemeinsam Alt-Windparks mit einem Repowering-Potenzial von über 100 MW in Sachsen-Anhalt erworben.Am Mittwoch fand die Vertragsunterschrift zum Erwerb zweier Windparks in Sachsen-Anhalt statt, mit der die ENOVA Value und Prokon offiziell den Startschuss für ihre erste Kooperation eingeleitet haben. Die insgesamt 25 Windenergieanlagen verfügen über eine Gesamtkapazität von 38,4 MW und produzieren rund 52.000 MWh pro Jahr. Durch ein Repowering der Alt-Anlagen wollen die beiden Unternehmen eine Verfünffachung des Energieertrages auf jährlich 270.000 MWh erreichen und so zum Ausbau der lokalen, grünen Stromerzeugung beitragen."Die Partnerschaft mit Prokon, einem absoluten Spezialisten für Windenergieprojekte in Sachsen-Anhalt, ist ein herausragender Start ins neue Jahr", erklärt Hauke Brümmer, CEO der ENOVA-Gruppe. "Nicht nur können wir mit einem Repowering-Potenzial von mehr als 100 MW unsere Position in Sachsen-Anhalt stärken; der Deal unterstreicht auch den Erfolg unserer Strategie, mit den richtigen Partnern Synergien zu schaffen und Repowering-Projekte mit der Expertise vor Ort umzusetzen.""Wir haben uns entschieden, Windkraftanlagen, die wir im Jahr 2024 erwerben konnten, in eine gemeinsame Gesellschaft mit ENOVA einzubringen," berichtet Dr. Henning von Stechow, Vorstandsvorsitzender der Prokon eG. "Wir können so unsere Erfahrung vor Ort mit dem Know-how und dem erstklassigen Kapitalzugang von ENOVA kombinieren. ENOVA ist ein Partner, der zu uns passt. Auf diese Weise können wir nicht nur weiterhin selbst projektierte Windparks für den Eigenbestand entwickeln, sondern auch Windparks von Dritten übernehmen, Prokon weiter stärken und die Energiewende kraftvoll voranbringen."Mit der Partnerschaft bündeln die zwei Unternehmen ihre jeweiligen Stärken: Während Prokon durch seine Präsenz in Sachsen-Anhalt über viel Wissen über die Region und die Gegebenheiten vor Ort verfügt, bringt die ENOVA Value ihre Expertise als Ankaufspartner von Alt-Anlagen und Betreiber von Repowering-Anlagen ein.Über ENOVADie ENOVA-Gruppe gestaltet als Entwickler, Investor, Serviceanbieter und Betriebsführer die Stromerzeugung Deutschlands. Mit Entschlossenheit und einer hohen technischen sowie kaufmännischen Expertise entwickelt das Familienunternehmen Windparks, investiert in Alt-Anlagen und verantwortet als unabhängiger Spezialist für Enercon-Anlagen die Wartung und Instandhaltung hunderter Windenergieanlagen deutschlandweit. Zurzeit versorgt ENOVA 600.000 Haushalte mit grünem Strom und hat seit 1989 rund 2.000 MW an Windenergie-Genehmigungen erhalten. Bis 2026 sollen 600 Millionen Euro in deutsche Windenergie-Projekte investiert werden.Über ProkonDie Prokon Regenerative Energien eG ist mit über 40.000 Mitgliedern eine der größten Energiegenossenschaften Europas und fokussiert sich auf eine bürgernahe Stromproduktion aus erneuerbaren Energien. Seit der Gründung 1995 hat Prokon knapp 30 Jahre Erfahrung in der Entwicklung, Planung und Betriebsführung von Windparks. Zudem versorgt die Genossenschaft private Haushalte bundesweit mit Ökostrom und engagiert sich in Photovoltaik, Batteriespeichern und Biomethan. Bisher hat Prokon 74 Windparks mit rund 900 MW in Deutschland, Polen und Finnland realisiert (Stand 09/2024). Das Tochterunternehmen Pros übernimmt Service und Wartung für Windenergieanlagen Dritter.Pressekontakt:ENOVA Power GmbHLouisa UhlHopfensack 1920457 HamburgTel.: +49 40 4689 827 73E-Mail: louisa.uhl@enova.dewww.enova.deOriginal-Content von: ENOVA Power GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/174477/5965236