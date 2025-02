Baden-Baden (ots) -Ein Stück Dschungelcamp-Geschichte sichern und gleichzeitig Gutes tun? Das ist jetzt möglich! United Charity, Europas größtes Charity-Auktionsportal, bringt zehn einzigartige Erinnerungsstücke aus der beliebten TV-Show unter den Hammer - und das Beste: Mit den Erlösen werden verschiedene Hilfsprojekte unterstützt.Mit dabei sind die getragenen Outfits und Schmuckstücke der Moderatoren Sonja Zietlow und Jan Köppen - darunter extravagante Blusen, kultige Hemden und ausgefallene Accessoires. Das Highlight: Ein originaler Dschungelcamp-Stern, von allen Stars der aktuellen Staffel signiert, steht ebenfalls zur Versteigerung. Und das ist noch nicht alles - weitere spannende Auktionen könnten in den kommenden Tagen folgen!Diese einmaligen Sammlerstücke sind nicht nur eine echte Trophäe für Dschungel-Fans, sondern unterstützen auch Kinder in Not. Wer mitbieten und Gutes tun möchte, kann unter https://www.unitedcharity.de/Specials/Dschungelcamp sein Gebot abgeben. Aber Achtung: Die Auktionen laufen nur für kurze Zeit!Über United CharityUnited Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und versteigert einzigartige Dinge und Erlebnisse zugunsten von Kindern in Not. Seit der Gründung im Jahr 2009 durch Dagmar und Karlheinz Kögel wurden bereits mehr als 17 Millionen Euro für verschiedene Hilfsprojekte gesammelt.Pressekontakt:United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbHAugustaplatz 876530 Baden-BadenTel: +49 7221 366 8703Fax: +49 7221 366 8709Mail: team@unitedcharity.deOriginal-Content von: United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/78160/5965257