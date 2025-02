SHENZHEN (IT-Times) - Der chinesische Technologiekonzern BYD wird in der nächsten Woche eine Veranstaltung abhalten, in der das Unternehmen eine neue Strategie präsentieren will. Die Aktie der BYD Company Ltd. (ISIN: CNE100000296) steigt heute im Handel in Hongkong um mehr als zehn Prozent auf ein 3-Monats-Hoch,...

Den vollständigen Artikel lesen ...