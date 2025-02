Rostock (ots) -Am Dienstag, den 11. Februar 2025 um 14 Uhr, laden wir Sie herzlich zum Auftakt der Pressegesprächsreihe "Navy Talks mit dem Inspekteur der Marine", Herrn Vizeadmiral Jan Christian Kaack, in Berlin, ein.Nach einem einleitenden Statement des Herrn Inspekteur haben Sie die Gelegenheit, Ihre Fragen zu stellen. Inhaltlich werden u. a. die Themenkomplexe Ostsee, maritime kritische Infrastruktur und Rüstungsvorhaben der Deutschen Marine besprochen. Dabei sind sowohl Gesprächsanteile "unter eins" als auch "unter drei" beabsichtigt.Hinweise für die Presse zum Pressegespräch "Navy Talks mit dem Inspekteur der Marine"Termin: Dienstag, den 11. Februar 2025, 14 UhrEintreffen bis spätestens 13 Uhr.Ein späterer Einlass ist nicht mehr möglich.Sie werden um 13 Uhr an der Wache BMVg Stauffenbergstraße abgeholt.Ort: BMVg Besucherdienst, Stauffenbergstraße 18, 10785 BerlinAnmeldung: Medienvertretende werden gebeten, sich mit dem beiliegenden Anmeldeformular bis Montag, den 10. Februar 2025, 12 Uhr, beim Presse- und Informationszentrum per E-Mail zu akkreditieren.E-Mail: pressearbeitmarine@bundeswehr.orgPressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineDezernat Presse-und ÖffentlichkeitsarbeitSachgebiet PresseTelefon: +49 (0) 381 802 51521/51522/51516E-Mail: pressearbeitmarine@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/67428/5965302