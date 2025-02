München/Düsseldorf (ots) -Apothekerkammern Bayern und Nordrhein mit PositionspapierenDie Bayerische Landesapothekerkammer (BLAK) und die Apothekerkammer Nordrhein (AKNR) haben ihre jeweils erarbeiteten Positionspapiere zu Digitalen Gesundheitsanwendungen (DiGAs) in den vergangenen Jahren veröffentlicht und damit den verbundenen Stellenwert öffentlicher Apotheken in diesem Bereich verdeutlicht.Digitale Gesundheitsanwendungen stellen einen innovativen Ansatz im Gesundheitswesen dar mit dem Ziel, die Versorgung von Patientinnen und Patienten grundlegend zu verbessern. Dabei ist von entscheidender Bedeutung, dass diese Innovationen auf soliden pharmazeutischen und medizinischen Grundlagen basieren und verantwortungsvoll eingesetzt werden."Aktuelle Entwicklungen im DiGA-Markt deuten trotz guten Nutzenbelegen der DiGAs auf eine Stagnation der Anwenderzahlen hin. Das Pilotprojekt der AKNR zeigt eindeutig den Mehrwert der Apotheken im Rahmen der DiGA-Therapien. Apotheken müssen daher im Prozess berücksichtigt werden um so den Patientennutzen und die Adhärenz dieser neuen Therapieoptionen sicherzustellen", resümiert Apotheker Marc Kriesten, MBA, der den Ausschuss für Digitalisierung und Telepharmazie der AKNR leitet. Die digitale Transformation präge zunehmend das Gesundheitswesen. DIGAs bieten innovative Lösungen, die das Potenzial haben, die Gesundheitsversorgung grundlegend zu verbessern. Apotheken spielen eine entscheidende Rolle bei der Integration dieser Technologien, da sie direkten, niederschwelligen Kontakt zu Patientinnen und Patienten haben und deren Vertrauen genießen.Dr. Andreas Ziegler, Sprecher des Ausschusses für "Digitalisierung und Innovation der pharmazeutischen Berufsausübung" (DiphaB) der BLAK unterstreicht den wertvollen Beitrag, den Apotheken hier leisten können: "Das Positionspapier der Bayerischen Landesapothekerkammer beschreibt die Chancen und Risiken bei der Versorgung mit Digitalen Therapeutika bzw. Gesundheitsanwendungen. Es veranschaulicht aber insbesondere den Mehrwert, den die Vor-Ort-Apotheke leisten kann, wenn diese hier aktiv mit eingebunden wird: die persönliche Betreuung durch pharmazeutisches Fachpersonal, welches niederschwellig und flächendeckend für die Patientinnen und Patienten erreichbar ist."Mit der Veröffentlichung der Positionspapiere stellen die die Bayerische Landesapothekerkammer (BLAK) und die Apothekerkammer Nordrhein (AKNR) die Wichtigkeit der DiGAs für eine innovative und patientenzentrierte Gesundheitsversorgung heraus. Sie plädieren dafür, dass die Versorgung der Patientinnen und Patienten mit digitalen Therapeutika und Gesundheitsanwendungen über Vor-Ort-Apotheken gefördert wird. Durch die Zusammenarbeit der lokalen Gesundheitsnetzwerke kann schlussendlich die Therapietreue der Patientinnen und Patienten verbessert werden.Über uns: Bayerische LandesapothekerkammerDie Bayerische Landesapothekerkammer (BLAK) vertritt mehr als 16.500 Apothekerinnen und Apotheker in ganz Bayern. Sie ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts und Organ der Selbstverwaltung unseres Berufsstandes. Sie ist Ansprechpartner in allen den Berufsstand betreffenden pharmazeutischen und rechtlichen Fragen, insbesondere des Arzneimittel- und Apothekenrechts und setzt sich für die Sicherstellung einer hochwertigen pharmazeutischen Versorgung ein.Über uns: Apothekerkammer NordrheinDie Apothekerkammer Nordrhein (AKNR) ist als Körperschaft des öffentlichen Rechts Trägerin der berufsständischen Selbstverwaltung der Apothekerinnen und Apotheker, die in den Regierungsbezirken Köln und Düsseldorf arbeiten oder leben. Sie vertritt die Interessen der über 12.000 Kammerangehörigen, die in öffentlichen Apotheken, Krankenhäusern, Wissenschaft, Industrie und Verwaltung oder bei der Bundeswehr tätig sind. Die Apotheke vor Ort übernimmt eine hoheitliche Aufgabe: die sichere, vom Heilberuf getragene, wohnortnahe Versorgung der Menschen mit Arznei- und Hilfsmitteln, 365 Tage im Jahr, rund um die Uhr.Pressekontakt:Jens A. KrömerLeiter Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitApothekerkammer NordrheinPoststr. 4, 40213 DüsseldorfTel: 0211 8388119Original-Content von: Apothekerkammer Nordrhein, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/15266/5965297