mwb research veranstaltete einen gut besuchten Online-Roundtable mit den beiden Co-CEOs von Circus, Nikolas Bullwinkel und Claus Holst-Gydesen, sowie dem CFO Fabian Becker. Eine Aufzeichnung der Veranstaltung ist hier verfügbar: https://researchhub.de/events/video/2025-02-05-13-30/CA1-GR. Claus Holst-Gydesen kam diesen Monat zu Circus und bringt mit seinen 40 Jahren internationaler Führungserfahrung - unter anderem als CEO von Viega, wo er den Umsatz verdoppelte, und die US-Expansion leitete - wertvolles Fachwissen für die ehrgeizigen globalen Wachstumspläne von Circus ein. Circus bereitet sich derzeit auf den Eintritt in den US-Markt vor, unterstützt durch die geplante Eröffnung eines Showrooms in New York. Mit dem Beginn der Massenproduktion in diesem Sommer und den ersten bedeutenden Umsätzen, die für das zweite Halbjahr erwartet werden, ist das Jahr 2025 von entscheidender Bedeutung. mwb researchs Analysten empfehlen weiterhin KAUFEN mit einem Kursziel von EUR 75,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/circus-se