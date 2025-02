DJ PTA-News: QLUPOD AG: Erfolgreiche Markenregistrierung in den USA - Wegbereiter für den Markteintritt

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Herisau (pta/06.02.2025/10:41) - Veröffentlicht am 06. Februar 2025 von Qlupod AG

Herisau, Schweiz - 6. Februar 2025 - Die Qlupod AG (www.qlupod.com) freut sich,

bekannt zu geben, dass die Marke Qlupod erfolgreich im US-amerikanischen

Markenregister eingetragen wurde. Die Registrierung der Marke, die am 05. Februar

2025 offiziell in der US- «TRADEMARK Official Gazette» unter der Nummer 79393220

bekannt gegeben wurde, ist ein bedeutender Schritt in Richtung der Expansion des

Unternehmens auf den US-Markt. Dieser Erfolg stellt einen Meilenstein in der

internationalen Wachstumsstrategie der Qlupod AG dar und ebnet den Weg, die

innovativen Gesundheitslösungen - insbesondere das QluPod-Gerät und die

dazugehörigen Apps - bald auch in den USA anzubieten.

Wichtiger Schritt für die Expansion in den US-Markt

Mit der Eintragung in das US-amerikanische Markenregister ist Qlupod nun auf dem

besten Weg, seine Gesundheitsmonitor-Technologie auf dem weltweit größten Markt für

Medizingeräte zu etablieren. "Die erfolgreiche Markenregistrierung in den USA ist ein

wichtiger Meilenstein für Qlupod und eröffnet uns neue Chancen im globalen

Wettbewerb. Wir sind nun bereit, den QluPod und unsere App-Lösungen in den USA

anzubieten und damit die Gesundheitsversorgung vor Ort zu verbessern", erklärt Nikola

Trajanov, Interim CEO der Qlupod AG.

QluPod - Innovativ und benutzerfreundlich

Das QluPod-Gerät ermöglicht es Nutzern, ihre Gesundheitsdaten in Echtzeit zu

überwachen und direkt mit Ärzten oder Pflegepersonal zu teilen. Es misst die fünf

wichtigsten Vitalwerte: Herzfrequenz, Blutsauerstoffsättigung, Körpertemperatur, EKG

und Blutdruck. Das kompakte Gerät ist CE-zertifiziert und TÜV-geprüft und bietet damit

höchste Qualität und Sicherheit. Mit der QluPod-App können Nutzer ihre Werte

speichern und eine kontinuierliche Überwachung gewährleisten, was insbesondere für

die Telemedizin und die Patientenversorgung von Bedeutung ist.

Zukunftsperspektiven für die USA

Die Markteinführung von Qlupod in den USA steht in enger Verbindung mit der weiteren

Entwicklung des Unternehmens und der Zusammenarbeit mit strategischen Partnern

auf dem internationalen Markt. "Die Expansion in die USA ist der nächste logische

Schritt für uns. Der US-Markt bietet enorme Wachstumschancen, und wir sind

überzeugt, dass der QluPod einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der digitalen

Gesundheitsversorgung leisten kann", so Trajanov weiter.

Über Qlupod:

Die Qlupod AG ist ein Start-up Unternehmen im Bereich Telemedizin und entwickelt

innovative Lösungen, um die Betreuung von Patienten effizient und kostengünstig zu

gestalten. Mit dem QluPod-Gerät und der dazugehörigen Software strebt das

Unternehmen an, die Zukunft der Gesundheitsversorgung zu gestalten. Das Angebot

richtet sich an Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, medizinische Fachkräfte sowie an

Privatpersonen, die ihre Gesundheit eigenverantwortlich überwachen möchten.

Für weitere Informationen über die Qlupod AG und unsere Produkte besuchen Sie unsere

Webseite unter www.qlupod.com.

Haftungsausschluss:

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung

zum Kauf von Wertpapieren dar. Soweit in diesem Dokument zukunftsgerichtete

Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte

"erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und

ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten

oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Qlupod AG zum Ausdruck und

beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, welche die Qlupod

AG nach bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über ihre

zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und

Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im

Einflussbereich der Qlupod AG liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die

tatsächlichen Ereignisse oder Entwicklungen erheblich von den in den

zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen Ereignissen und

Entwicklungen abweichen können.

(Ende)

Aussender: QLUPOD AG Adresse: Bahnhofstrasse 23, 9100 Herisau Land: Schweiz Ansprechpartner: Nikola Trajanov Tel.: +41 71 510 05 45 E-Mail: ir@qlupod.com Website: qlupod.eu

ISIN(s): CH1222316429 (Aktie) Börsen: - Weitere Handelsplätze: Regelmaessige Kursfeststellung Schweiz

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 06, 2025 04:41 ET (09:41 GMT)