CRO News - neuer ETF könnte Crypto.com-Coin deutlich nach vorne bringen

Mit der kürzlich erworbenen MiCA-Lizenz für den europäischen Markt und der Ankündigung, einen ETF für den Cronos-Token einzuführen, positioniert sich die Börse Crypto.com aktuell strategisch für weiteres Wachstum. Welche Auswirkungen der geplante ETF und die weiteren Expansionen auf den CRO-Kurs haben könnten, beleuchten wir im folgenden Artikel.

Die Krypto-Börse und -Plattform Crypto.com plant offenbar eine weitere Expansion ihres wirtschaftlichen Wirkens in Europa und den USA. Dazu könnten unter anderem der jüngste Regierungswechsel in den USA sowie der Umstand, dass Crypto.com erst kürzlich eine sogenannte MiCA-Lizenz in Europa erworben hat, beigetragen haben. Die Lizenz erlaubt es der Börse nun, Krypto-Dienstleistungen im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum anzubieten. Zudem ermöglicht die Lizenz Crypto.com, regulatorisch abgesicherte Produkte wie ETFs und Stablecoins in den USA einzuführen.

CRYPTO(.)COM EXCHANGE TO FILE FOR CRO SPOT ETF AND LAUNCH STABLECOIN IN 2025



- @Cryptocom plans to file for a Cronos ($CRO) spot ETF in the fourth quarter of 2025 and launch its own Crypto(.)com stablecoin by the third quarter.



- These developments are part of a broader roadmap…