Der WDR bringt mit seiner neuen App "Zeitzeugen 1945 - Trümmerjahre in AR" die Geschichte ins Klassenzimmer. 80 Jahre nach Ende des Zweiten Weltkrieges erzählen Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, wie sie die existentiellen Herausforderungen nach Kriegsende erlebt haben. Im Rahmen der Bildungsmesse didacta, die vom 11. bis zum 15. Februar in Stuttgart stattfindet, wird die App erstmals vorgestellt. Die Veröffentlichung ist zum 8. Mai 2025 geplant, dem Jahrestag des Kriegsendes.Immer weniger Überlebende können heute authentisch über die verheerenden Folgen des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkriegs berichten. Der WDR bewahrt diese Erfahrungen bereits mit der 2019 erschienen App "WDR AR 1933 - 1945". Mit "Zeitzeugen 1945" schlägt der WDR ein weiteres Kapitel auf und macht auch diesen Teil der Geschichte für nachfolgende Generationen zugänglich.Kooperation mit Kölner Schulklasse und Düsseldorfer HochschuleDie WDR App "Zeitzeugen 1945" ist in Kooperation mit der Hochschule Düsseldorf, Fachbereich Medien "Mixed Reality und Visualisierung" und einer Kölner Gesamtschule entwickelt worden. Ein Team aus Expertinnen und Experten für Dokumentarfilme, Grafik, Programmieren, Sounddesign sowie Mitgliedern der WDR-Redaktion Doku & Digital und einer Schulklasse produzierte gemeinsam die App.WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau: "Mit 'Zeitzeugen 1945' hält der WDR die bewegenden Erinnerungen aus der Nachkriegszeit am Leben. Besonders stolz bin ich darauf, dass diese App unter Mitwirkung von Schülerinnen und Schülern entwickelt wurde - im engen Austausch ist ein spannendes und relevantes Bildungsangebot entstanden. Mit Technologien wie Augmented Reality knüpft der WDR an erfolgreiche Projekte wie 'Stolpersteine NRW' und 'WDR AR 1933-1945' an und schafft einen weiteren wichtigen Beitrag zur Erinnerungskultur.""Zeitzeugen 1945 - Trümmerjahre in AR" auf der didactaDank Augmented Reality (AR), zu Deutsch: erweiterte Realität, werden die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen virtuell in die jeweilige Umgebung des Nutzers eingebettet. Zudem ermöglicht die App u.a. den Sprung in eine 360°-Umgebung der Trümmerlandschaft von 1945.Bei der diesjährigen Bildungsmesse didacta (11. bis 15. Februar 2025 in Stuttgart) ist der WDR mit zwei Workshops vor Ort und stellt die App erstmals vor:•13. Februar 2025,13:15 bis 14:00 Uhr: "Innovative Apps im Unterricht" mit Stefanie Vollmann (WDR), Steffi Fischer (planet schule) und Albert Almering (Trude-Herr-Gesamtschule Köln)•14. Februar 2025, 13:00 bis 13:45 Uhr: "Backstage: WDR AR App Zeitzeugen 1945" mit Stefanie Vollmann (WDR) und Christoph Vogel (Hochschule Düsseldorf)Insgesamt sechs Geschichten von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen wurden bislang produziert und sind in der WDR-App enthalten, die zum 80. Jahrestag des Kriegsendes am 8. Mai im iOS Store und etwas später im Play Store veröffentlicht wird. Weitere Informationen zu "Zeitzeugen 1945 - Trümmerjahre in AR" finden Sie in den kommenden Monaten an dieser Stelle.