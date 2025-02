NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Delivery Hero mit einem Kursziel von 48 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Marcus Diebel setzt in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar weiter auf eine Konsolidierung unter Europas Essenslieferanten. Möglicherweise entstehe 2025 ja ein "JustiFoodHero"./ag/glVeröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2025 / 07:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2025 / 07:57 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000A2E4K43