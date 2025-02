(mehr Details und Analystenkommentare)



FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach erfreulichen Geschäftszahlen haben die Aktien von Siemens Healthineers am Donnerstag erneut einen Ausbruch aus ihrem monatelangen Seitwärtstrend versucht. Die Papiere des Medizintechnikkonzerns zogen bis zum späten Vormittag um sechs Prozent auf 57,54 Euro an und sicherten sich damit den ersten Platz im festen deutschen Leitindex Dax .

Zwischenzeitlich waren die Anteilsscheine um fast acht Prozent auf 58,44 Euro in die Höhe geschnellt und hatten damit einmal mehr einen Anlauf gestartet, das seit Anfang 2023 zu beobachtende Seitwärtsband zwischen rund 45 und 58 Euro dauerhaft nach oben zu verlassen.

Siemens Healthineers war überraschend gut in das neue Geschäftsjahr gestartet. Vor allem die Geschäfte in Amerika und in der Region Asien, Pazifik, Japan legten zu. Mit Blick auf einzelne Sparten konnte das Unternehmen mit seinem mit Abstand größten Segment rund um medizinische Bildgebung und mit dem US-Krebsspezialisten Varian punkten. Die Umsätze beider Geschäftsbereiche legten überdurchschnittlich zu.

Analysten äußerten sich entsprechend zuversichtlich. Die Eckdaten seien insgesamt stärker als erwartet ausgefallen, schrieb Lisa Bedell Clive von Bernstein Research. Richard Felton von der US-Investmentbank Goldman Sachs hob hervor, insbesondere Umsatz, operatives Ergebnis und Ergebnis je Aktie hätten die Erwartungen übertroffen.

Die Ziele für das Geschäftsjahr behielt Konzernchef Bernd Montag bei. Zwar teilt er die Sorgen um einen globalen Handelskrieg. Finanzchef Jochen Schmitz erläuterte aber, dass sich die Auswirkungen möglicher US-Zölle auf Mexiko und Kanada in Grenzen halten dürften. Noch geringere Effekte sieht der Manager fürs Geschäft durch die US-Zölle gegen China. Rückenwind dürfte dagegen der stärkere US-Dollar liefern. In Summe dürften sich die Effekte ausgleichen.

Analyst Julien Dormois von Jefferies schrieb, dass der bestätigte Ausblick vor diesem Hintergrund nun konservativ erscheine. Experte Sven Kürten von der DZ Bank sieht jetzt leichtes Aufwärtspotenzial für die Markterwartungen.

Aus charttechnischer Sicht könnte sich ein weiteres Kaufsignal ergeben, falls die Aktien von Siemens Healthineers den starken Widerstand bei etwa 58 Euro nachhaltig überwinden. Ohnehin notieren die Papiere bereits deutlich über allen wichtigen Durchschnittslinien, welche die kurz-, mittel- und langfristigen Trends beschreiben./la/ajx/mis