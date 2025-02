"2024 war ein wirtschaftlich anspruchsvolles, jedoch für RATIONAL sehr erfolgreiches Jahr", fasst CEO Dr. Peter Stadelmann zusammen. Das Unternehmen mit Sitz in Landsberg am Lech präsentierte am 6. Februar 2025 beeindruckende vorläufige Geschäftszahlen, die erneut das starke Wachstum des Premium-Küchenausrüsters untermauern. Umsatzrekord: 1,194 Milliarden Euro - Wachstum in allen Kernmärkten Mit einem Umsatzplus von 6 % auf 1,194 Milliarden Euro (Vorjahr: 1,126 Milliarden Euro) markiert RATIONAL einen neuen Höchststand. Im vierten Quartal übertraf das Unternehmen die Erwartungen mit einem Rekordumsatz ...

