Die Dokumente und Arbeitsmittel zu den neusten Versionen des Standards Nachhaltiges Bauen Schweiz für den Hochbau (SNBS-Hochbau) und für Areale (SNBS-Areal) sind nun in den drei Landessprachen Deutsch, Französisch und Italienisch verfügbar. Dies gilt auch für die neue Label-Plattform und den Pre-Check. Alle Dokumente stehen nach wie vor kostenlos zur Verfügung.Mit der Version 2023.1 des SNBS stehen je ein umfassender Standard für Gebäude und für Areale zur Verfügung. Die beiden Standards sind untereinander kompatibel und weil sie zur Familie der Gebäudelabels Schweiz gehören, harmonieren sie auch mit dem Gebäudeenergieausweis der Kantone (GEAK) und mit Minergie. Insbesondere bedienen sich alle derselben Basis für die Beurteilung von Betriebsenergie und Treibhausgasemissionen.Mittlerweile sind die Dokumente und Arbeitsmittel zu den beiden Standards nachgeführt und auch in Französisch und Italienisch verfügbar. Hierzu gehören:- Die Kriterienbeschriebe als zentrale Dokumente- Die Hilfstools- Die Leitfäden und Merkblätter zum Bauen mit dem SNBS-Hochbau, zu Mieterausbau, zur Anschlusslösung für 2000-Watt-Areale sowie zum Verhältnis zwischen SNBS und der Agenda 2030 respektive den Sustainable Development Goals (SDG)- Die Nachweislisten für die Zertifizierung- Der Pre-Check inklusive des Klima-ChecksDie Dokumente und Werkzeuge können von der Website des Netzwerks Nachhaltiges Bauen Schweiz NNBS kostenlos heruntergeladen werden. Sie stehen allen zur Verfügung, die nachhaltig planen, bauen und betreiben wollen. Ebenfalls auf der NNBS-Website lässt sich nachsehen, welche Kantone das Bauen nach SNBS fördern. Die Nachweislisten werden nur für die Zertifizierung benötigt und sind auf der Website der Zertifizierungsorganisation, also unter www.snbs-hochbau.ch zu finden.Auch die gemeinsame Label-Plattform (www.label-plattform.ch) für Minergie und SNBS steht nun in den drei Landessprachen zur Verfügung. Sie vereinfacht die Gebäude- und Arealplanung deutlich. Auf der Plattform können beispielsweise Daten und Ergebnissen zwischen Minergie und SNBS in beide Richtungen übertragen werden.Links- Arbeitsmittel und Dokumente zu SNBS-Areal und SNBS-Hochbau: https://nnbs.ch/downloads- Label-Plattform von Minergie und SNBS für die Zertifizierung: www.label-plattform.ch- Website der Zertifizierungsorganisation SNBS: www.snbs-hochbau.ch- Allgemeines zum nachhaltigen Bauen und zum SNBS-Hochbau respektive -Areal: www.nnbs.chNetzwerk Nachhaltiges Bauen Schweiz NNBSZiel des NNBS ist es, das nachhaltige Bauen in der Schweiz zu fördern. Mit rund 190 Mitgliedern aus Wirtschaft, öffentlicher Hand, Forschung und Bildung ist es breit abgestützt. Das ermöglicht es ihm, die Kräfte zu bündeln und ein gemeinsames Verständnis für Nachhaltigkeit am Bau zu schaffen. Indem das NNBS nützliche Arbeitsinstrumente bereitstellt und für die nötigen Rahmenbedingungen sorgt, fördert es die Umsetzung in die Praxis. Damit leistet es einen Beitrag zum Klimaschutz und zur nachhaltigen Entwicklung der Schweiz. www.nnbs.chStandard Nachhaltiges Bauen Schweiz SNBS für Hochbau, Areale und InfrastrukturDer SNBS ist ein vom NNBS und seinen Partnern in Wirtschaft und öffentlicher Hand entwickeltes Konzept für das nachhaltige Bauen in der Schweiz. Er ermöglicht es, die Bedürfnisse von Gesellschaft, Wirtschaft und Umwelt gleichermassen und möglichst umfassend in Planung, Bau und Betrieb eines Projekts miteinzubeziehen. Die erste Version des SNBS wurde 2013 für die Beurteilung von Gebäuden veröffentlicht, mittlerweile lassen sich mit ihm auch Areale und Infrastrukturen beurteilen. Im Lauf von 2025 wird der SNBS um eine Version ergänzt, mit der sich Bestandsbauten und deren Betrieb beurteilen lassen. Der Standard kann kostenlos genutzt werden, die Zertifizierung ist kostenpflichtig. www.nnbs.ch