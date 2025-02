Die meistgehandelten Produkte: Bechtle mit überraschenden vorläufigen Zahlen!

Der DAX® steht wieder in voller Blüte. Im frühen Handel stieg der deutsche Leitindex um mehr als 1% an und notiert nur knapp 5 Punkte unter seinem Rekordhoch. Diese Entwicklung ist wirklich abenteuerlich. Zu Beginn der Woche brach der DAX® zwischenzeitlich um 500 Punkte ein. Ankündigungen Trumps, Zölle auf China, Mexiko und Kanada zu erheben sorgten für eine starke Verunsicherung. Doch nun verschwinden diese Sorgen. Zu den meistgehandelten Produkten gehören heute Call-Optionsscheine und Long Faktor-Optionsscheine auf Bechtle.

Die Aktie des deutschen IT-Dienstleisters konnte gestern einen Kursanstieg verzeichnen. Die Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse für 2024, welche die Erwartungen treffen konnten, sorgten für einen Aufschwung. Im frühen Handel standen die Aktien gestern 3,9% höher. Nachdem das Unternehmen während der Corona-Krise stark zu kämpfen hatte, deuten die Zahlen auf eine Stabilisierung hin. Auch heute notiert das Papier rund 0,7% höher bei 32,50 EUR. Auch Long Faktor-Optionsscheine auf ein weiteres deutsches Unternehmen stehen heute im Blickpunkt der Anleger. Vonovia, eines der führenden Immobilienunternhemen in Deutschland, könnte von steigenden Mietpreisen profitieren. Obwohl die Immobilienbranche sich in einem schwierigen Marktumfeld bewegt, sind Experten und Anleger optimistisch gestimmt. Dies spiegelte sich im gestrigen Kursanstieg wieder. Damit hat sich der Kurs des Papiers wieder etwas erholt. Zuletzt sind Long Faktor-Optionsscheine auf NVIDIA wieder stark gefragt. Das Papier des Tech-Riesen hat sich gestern um mehr als 5% verbessert. Dies lässt sich wohl auf die schlechten Zahlen von AMD zurückführen. Denn im Thema KI-Chips ist NVIDIA immer noch weit voraus. Mit großen Kunden wie Meta und Microsoft, die kürzlich ihre Gewinne veröffentlicht haben, sollten die Umsätze von NVIDIA trotzdem weiter in einem robusten Tempo wachsen. Auf Monatssicht notiert die Aktie trotzdem noch 8% im Minus.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange. Die EUWAX ist ein Handelsplatz an dem Aktien, Anleihen, Fonds und derivate Finanzprodukte gehandelt werden. Im folgendem sehen Sie die beliebtesten Titel gemessen am gehandelten Volumen.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX® Call UG0WSN 17,35 21755,50 Punkte 20029,01 Punkte 12,67 Open End DAX® Put HD4C7Y 4,64 21760,00 Punkte 22199,72 Punkte 41,05 Open End DAX® Put HD45L9 1,79 21760,00 Punkte 21907,74 Punkte 116,63 Open End DAX® Call UG25XQ 4,74 21755,50 Punkte 21306,60 Punkte 47,45 Open End NVIDIA Corp. Call HD211D 61,41 126,195 USD 62,91 USD 1,99 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.02.2025; 10:40 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Omega Letzter Bewertungstag Bechtle AG Call HD8LCD 0,30 32,39 EUR 35,00 EUR 5,15 17.12.2025 DAX® Put UG0CY6 0,60 21764,00 Punkte 19600,00 Punkte -29,45 21.03.2025 Palantir Technologies Inc. Put UG2NRU 20,22 101,83 USD 100,00 USD -1,76 17.12.2025 Rheinmetall AG Call HD466L 7,62 746,90 EUR 700,00 EUR 6,66 19.03.2025 General Electric Co. Call HD95JF 2,30 204,625 USD 200,00 USD 5,45 17.09.2025

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.02.2025; 10:45 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Faktor Letzter Bewertungstag Bechtle AG Long HC15Y8 3,00 32,35 EUR 21,53 EUR 3 Open End Alphabet Inc. (C Shares) Long HD2RWY 16,97 193,315 USD 128,90 USD 3 Open End Vonovia SE Long HC64X2 0,85 30,22 EUR 26,43 EUR 8 Open End Novo-Nordisk AS Long HD7HLF 2,00 87,225 USD 57,16 USD 3 Open End NVIDIA Corp. Long HD339B 1,61 125,995 USD 99,89 USD 5 Open End

Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 06.02.2025; 10:50 Uhr;

