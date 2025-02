© Foto: Kin Cheung - AP

MicroStrategy gibt sich einen neuen Namen und meldet das vierte Quartal in Folge einen Verlust an, ausgelöst durch eine Milliardenabschreibung auf Bitcoin. Der Krypto-Optimismus des Konzern scheint dennoch ungebrochen.Auch unter dem neuen Firmennamen geht die Verlustserie weiter. Strategy hat das vierte Quartal in Folge mit einem Verlust abgeschlossen. Der Hauptgrund: Eine gigantische Abschreibung von einer Milliarde Dollar auf die Bitcoin-Bestände des Unternehmens. Der Nettoverlust belief sich auf 670,8 Millionen US-Dollar, was einem Minus von 3,03 US-Dollar je Aktie entspricht. Man sehe sich als "Bitcoin-Treasury-Gestellschaft", erklärte das Unternehmen. Das bisherige Kerngeschäft mit …