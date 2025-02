KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die dänische Fracht-Reederei Moller-Maersk hat ihren Gewinn 2024 überraschend kräftig gesteigert. Der Überschuss wuchs um fast 60 Prozent auf 6,1 Milliarden US-Dollar (5,9 Mrd Euro). Jetzt will das Unternehmen für zwei Milliarden Dollar eigene Aktien zurückkaufen, wie es am Donnerstag in Kopenhagen mitteilte. Die Maersk-Aktie legte daraufhin um zuletzt rund 8 Prozent zu.

Für das laufende Jahr prognostiziert die Konzernspitze ein Wachstum des globalen Containermarktes um etwa 4 Prozent - trotz eines sich verschärfenden Handelskrieges. Im Vorjahr war der Markt um 6 Prozent gewachsen. Der Konzern erklärte dies mit einer sehr starken Nachfrage der Verbraucher.

Für Moller-Maersk erwartet das Management im laufenden Jahr einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) zwischen 6 und 9 Milliarden Dollar. Experten gingen bisher eher von einem Wert im unteren Bereich der Spanne aus.

Im abgelaufenen Jahr steigerte die Reederei ihren Umsatz um knapp neun Prozent auf 55,5 Milliarden Dollar. Im vierten Quartal betrug der Anstieg sogar fast ein Viertel. Dass das Geschäft 2024 so gut lief, lag an den gestiegenen Preisen für Frachttransporte wegen der Angriffe der Huthi im Roten Meer. Dadurch war vielen Schiffen der übliche Transportweg versperrt./knd/stw/mis