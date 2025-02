Die NORMA Group hat einen bedeutenden Großauftrag mit einem Volumen von rund 140 Millionen Euro an Land gezogen. Ab Mitte 2026 bis 2035 wird das Unternehmen einen führenden europäischen Automobilhersteller mit Tankentlüftungssystemen für Benzinfahrzeuge und Plug-in-Hybride beliefern. Die innovativen Entlüftungssysteme spielen eine zentrale Rolle in der Emissionsreduktion, indem sie verhindern, dass Kraftstoffdämpfe unkontrolliert in die Umwelt gelangen. Stattdessen werden diese in einem Aktivkohlebehälter gespeichert und dem Motor zur regulären Verbrennung zugeführt. NORMA Group als Schlüsselpartner ...

