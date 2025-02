EQS-News: INDUS Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

Dritter Zukauf für die INDUS-Gruppe in 2025



06.02.2025 / 12:26 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Dritter Zukauf für die INDUS-Gruppe in 2025 Schwedische ELECTRO TRADING erweitert Segment Infrastructure

Erster Zukauf in Skandinavien stärkt Internationalisierung der INDUS-Gruppe

Distributor für Produkte rund um Stromnetze und Erneuerbare Energien

Nach GRIDCOM und KETTLER weitere Ergänzung für HAUFF-TECHNIK Bergisch Gladbach, 6. Februar 2025 - Die im SDAX gelistete INDUS-Gruppe stärkt ihr Portfolio mit einem internationalen Zukauf. Mit wirtschaftlicher Wirkung zum 1. Januar 2025 übernimmt die INDUS-Beteiligung HAUFF-TECHNIK 100 % der Anteile an der schwedischen ELECTRO TRADING ET AB. Als Importeur und Distributor von Produkten rund um Stromnetze und -verteilung, erneuerbare Energien, Bau und Infrastruktur erwirtschaftet ELECTRO TRADING einen jährlichen Umsatz von rund 5 Mio. EUR. Unternehmenssitz ist in Bromma bei Stockholm, ein weiterer Standort liegt in Kristianstaad. HAUFF-TECHNIK, ein Hersteller von Abdichtsystemen für Kabel, Rohre und Hauseinführungen, ist seit 1986 Teil der INDUS-Gruppe. Dr. Michael Seibold, Geschäftsführer von HAUFF-TECHNIK: "Mit dem dritten Zukauf für die HAUFF-TECHNIK innerhalb eines Jahres gibt uns INDUS das Rüstzeug, unseren Expansionskurs weiter voranzutreiben. ELECTRO TRADING bietet HAUFF-TECHNIK einen direkten Zugang zum skandinavischen Markt und stärkt unsere Internationalisierungsstrategie." Zu Jahresbeginn hatte INDUS bereits KETTLER, einen Hersteller für Einbaugarnituren im erdverlegten Rohleitungsbau, als strategische Ergänzung für HAUFF-TECHNIK in die Gruppe integriert. Seit Jahresbeginn 2024 ist HAUFF-TECHNIK GRIDCOM, ein Spezialist für passive Komponenten für die Glasfaserinfrastruktur, 100-prozentige Tochter von HAUFF-TECHNIK. "Bei der Suche nach einem neuen Eigentümer für ELECTRO TRADING war mir die unternehmerische Entwicklungsperspektive besonders wichtig", sagt Ulla Wihlborg, bisherige Alleingesellschafterin von ELECTRO TRADING. "HAUFF-TECHNIK und ELECTRO TRADING verbindet eine langjährige erfolgreiche Kooperation. Auf dieser Partnerschaft können die beiden Unternehmen nun aufbauen und im Verbund neue Marktchancen im stark wachsenden Infrastrukturmarkt erschließen. Gerade die hohe Vertriebs- und Marketingkompetenz von HAUFF- TECHNIK wird das Wachstum von ELECTRO TRADING beschleunigen." Patrik Wihlborg, Geschäftsführer von ELECTRO TRADING, wird das Unternehmen auch zukünftig leiten. "Dr. Seibold und sein Team haben in den letzten Jahren vom süddeutschen Hermaringen aus neue Märkte erschlossen und das Geschäftsmodell von HAUFF-TECHNIK permanent erweitert", sagt Dr. Jörn Großmann, verantwortlicher INDUS-Vorstand für das Segment Infrastructure. "Diesen Unternehmergeist zu fördern, ist Teil der INDUS-Strategie. Mit Ergänzungsakquisitionen im In- und Ausland werden wir das Wachstum ertragsstarker Tochterunternehmen auch zukünftig ausbauen. 2025 konnten wir mit KETTLER, HBS und nun ELECTRO TRADING bereits drei strategische Add-Ons für das INDUS-Portfolio gewinnen." Über die INDUS Holding AG:

Die 1989 gegründete INDUS Holding AG mit Sitz in Bergisch Gladbach ist ein führender Spezialist für nachhaltige Unternehmensentwicklung im deutschsprachigen Mittelstand. INDUS erwirbt jährlich zwei bis drei technologieorientierte und zukunftsstarke Industrietechnik-Unternehmen für die Segmente Engineering, Infrastructure und Materials. Als wertorientierte Beteiligungsgesellschaft mit klarem Fokus auf definierte Zukunftsthemen unterstützt INDUS ihre operativ eigenständigen Beteiligungen aktiv und langfristig in ihrer unternehmerischen Entwicklung, insbesondere in den Bereichen Innovation, Marktexzellenz, Operative Exzellenz und Nachhaltigkeit. Seit 1995 ist die im SDAX geführte Mittelstandsholding im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (DE0006200108). INDUS erwirtschaftete 2023 einen Umsatz von rund 1,8 Mrd. Euro. Mehr Informationen unter www.indus.de . Hinweis:

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der INDUS Holding AG und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die INDUS Holding AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt:

Nina Wolf & Dafne Sanac

Öffentlichkeitsarbeit & Investor Relations



INDUS Holding AG

Kölner Straße 32

51429 Bergisch Gladbach



Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-73

Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-32

E-Mail presse@indus.de

E-Mail investor.relations@indus.de

www.indus.de



06.02.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com