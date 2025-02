DJ Qiagen-CFO sieht bei besserem Marktumfeld Chancen für mehr Wachstum

DOW JONES--Qiagen-Finanzvorstand Roland Sackers sieht Chancen, das angepeilte Wachstum im Kerngeschäft von vergleichbar 5 Prozent für 2025 noch übertreffen zu können. Einige Märkte seien derzeit sehr volatil, sagte der Manager in einer Telefonpressekonferenz und verwies auf China und die USA.

In den Vereinigten Staaten seien vor allem die Kunden im öffentlichen Bereich nach dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump angesichts der täglich neuen Anordnungen etwa im Hinblick auf Forschungs- und Fördermittel verunsichert. Das halte durchaus einige Kunden davon ab, gerade langfristig, "also beispielsweise in ein Gerät, zu investieren", sagte Sackers. Etwa weil sie nicht wüssten, ob das Geld später reiche, um die Verbrauchsmaterialien in den nächsten Jahren zu bezahlen.

"Ich glaube, das ist eine Unsicherheit, die besteht", sagte Sackers. Er gehe aber davon aus, dass sich das im Laufe der Zeit stabilisieren und normalisieren werde. "Dann glaube ich schon, dass wir die Möglichkeit haben, da besser und schneller zu wachsen", so Sackers.

Für das erste Quartal sehe er keine größeren Auswirkungen auf Qiagen. Der Testspezialist hatte am Mittwoch das Ziel ausgegeben, 2025 im vergleichbaren Kerngeschäft, also bereinigt um kürzlich eingestellte Produkte, währungsbereinigt um 5 Prozent zu wachsen. Das entspricht der Rate des zweiten Halbjahres 2024. Zugleich soll die operative Marge 2025 um 150 Basispunkte auf über 30 Prozent steigen.

Qiagen macht knapp die Hälfte seines Umsatzes in den USA und weniger als 5 Prozent in China.

Schwer abzuschätzen seien die Folgen möglicher US-Zölle auf Importe aus Europa. Denn in Deutschland werde auch für den US-Markt produziert, so Sackers.

