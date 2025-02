Nach dem Ausverkauf zu Wochenbeginn haben die Aktienmärkte erneut die Kurve gekriegt. Europäische Aktien erreichten am Donnerstag neue Höchststände, da die gute Berichtssaison die Sorgen über Trumps Zölle dämpfte. Der heimische Dax stieg am Vormittag auf ein neues Rekordhoch von 21.807,57 Punkten, während die US-Futures ihre Erholung fortsetzten. In den USA hat sich der Dow ...

