Profitierend von der typischen saisonalen Stärke zum Jahresende meldete Rational Rekordverkäufe im vierten Quartal in Höhe von 318 Mio. EUR (+9 % im Jahresvergleich), was die Einnahmen für das Geschäftsjahr 2024 auf 1,19 Mrd. EUR (+6 % im Jahresvergleich) brachte und damit im Einklang mit den Erwartungen lag. Das Wachstum wurde durch starke Leistungen in Nordamerika und Europa (ohne Deutschland) angetrieben, während Lateinamerika (+17 %) und der Rest der Welt (+15 %) aufgrund niedriger Vergleichsbasis stärker zulegten. Die iVario-Verkäufe erholten sich (+16 % im Jahresvergleich), während das Wachstum bei iCombi auf 5 % zurückging, was auf eine Normalisierung der Nachfrage hindeutet. Die Margen übertrafen die Erwartungen: Die EBIT-Marge für das Geschäftsjahr 2024 lag bei 26,3 % (+1,7 Prozentpunkte im Jahresvergleich) und erreichte damit das Niveau vor der COVID-Krise, während das vierte Quartal einen Rekordwert von 27,5 % (+1,1 Prozentpunkte im Quartalsvergleich) erzielte. Dies spiegelt eine starke Kostenkontrolle trotz erhöhter F&E-Ausgaben wider. Das Management bleibt vorsichtig optimistisch für 2025 angesichts zunehmender Unsicherheiten, was die Analysten von mwb research dazu veranlasste, ihre Schätzungen anzupassen und ihre Bewertung von VERKAUFEN auf HALTEN hochzustufen, mit einem neuen Kursziel von 850,00 EUR. Dies spiegelt eine angespannte Bewertung mit begrenztem Aufwärtspotenzial wider, trotz der unbestreitbaren operativen Exzellenz von Rational. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/RATIONAL%20AG