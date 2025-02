Das Schweizer Technologieunternehmen Bühler Group hat Honda mit ihren ersten Megacasting-Lösungen beliefert. Der japanische Automobilhersteller hat in mehrere Druckgießmaschinen des Typ Carat 610 von Bühler investiert, um die Produktion von E-Autos in den USA zu beschleunigen. Honda nutzt laut Bühler eine der Carat-610-Zellen in Japan für Forschung und Entwicklung, die anderen sind im US-Motorenwerk in Anna (Ohio) im Einsatz. Honda baut wie berichtet ...

