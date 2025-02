Die Metro AG meldete im ersten Quartal des Geschäftsjahres 24/25 einen Umsatzanstieg von 7,1 % im Jahresvergleich (in lokalen Währungen), angetrieben durch starkes Wachstum in Osteuropa und im Belieferungssegment. Das bereinigte EBITDA stieg jedoch nur um 1,2 % aufgrund von Inflation und Währungsgegenwind. Trotz der Bestätigung eines vorsichtigen Ausblicks für das Geschäftsjahr erwartet Metro langfristige Kosteneinsparungen durch laufende Transformationsmaßnahmen. Gleichzeitig kündigten Metro und der Großaktionär EP Global Commerce (EPGC) ein Delisting-Angebot in Höhe von 5,33 EUR pro Aktie an. Die Analysten von mwb research erhöhten ihr Kursziel auf 5,10 EUR (zuvor: 5,00 EUR) und stuften die Aktie nach dem Kursanstieg von KAUFEN auf HALTEN herab. Aus Sicht von mwb research bewertet das Angebot das Unternehmen unter seinem potenziellen Wert, auch im Hinblick zu EPGC's höherem Angebot im Jahr 2019. Die Nicht-Andienungsvereinbarung der Hauptaktionäre Meridian/Beisheim sowie die Bedenken des Managements hinsichtlich der Bewertung untermauern diese Einschätzung. Insgesamt sehen die Analysten die Möglichkeit, dass ein besseres Angebot vorgelegt wird. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Metro%20AG