NextDecade - NEXT: LNG-Aktie mit Kaufsignal!

Größtes Infrastrukturprojekt in Texas

Rio Grande LNG soll kohlenstoffärmeres Flüssiggas produzieren!

NextDecade (NEXT) - ISIN US65342K1051

Rückblick: Nach dem Pivot-Hoch vom 21. Januar sahen wir einen schönen Rücksetzer zum 20er-EMA bei der Nextdecade-Aktie. Das gestrige Überschreiten der Tageskerze vom Vortag hat uns bereits ein Kaufsignal geliefert.

Nextdecade-Aktie: Chart vom 05.02.2025, Kürzel: NEXT Kurs: 8.60 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die gute Ausgangslage erlaubt es uns noch ein Intraday-Finetuning des Pullback-Setups am heutigen Donnerstag. Sofern der Energiesektor mitspielt, dürfte das Kursziel beim zuvor genannten Pivot-Hoch bald erreicht sein.

Mögliches bärisches Szenario

Ein Fallen der Energiepreise können wir angesichts der Drohungen Donald Trumps gegenüber Russland keineswegs ausschließen. Für diesen Fall sollten wir mittels Stop Loss - zum Beispiel in Höhe der unteren gelben Linie - vorsorgen. Auch die lockere Haltung der aktuellen US-Regierung in puncto Klimapolitik könnte den Bären gefallen.

Meinung:

Mit Rio Grande LNG, dem größten Infrastrukturprojet in Texas setzt NextDecade Maßstäbe in Sachen CO2-Abscheidung und -Speicherung. Das Unternehmen aus Houston könnte eine wichtige Rolle zur US-Variante der Energiewende beitragen. Die fundamentale Zahlen liegen noch im roten Bereich. Hier wird aber Zukunftsmusik gespielt, sodass wir uns am derzeit bullischen Chartbild orientieren.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 2.24 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 21.61 Mio. USD

Meine Meinung zu NextDecade ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.next-decade.com/

Veröffentlichungsdatum: 06.02.2025

Autor: Thomas Canali

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Bitte nehmen Sie den Disclaimer und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.