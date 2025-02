HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Eckert & Ziegler von 56,50 auf 66,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. In den vergangenen Wochen habe der Strahlen- und Medizintechnikkonzern reihenweise positive Nachrichten geliefert, unter anderem mit einem Übertreffen seiner bereits angehobenen Ziele, schrieb Analyst Alexander Galitsa in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Trotz der guten Wachstumsaussichten bleibe die weitere Geschäftsentwicklung aber schwierig vorherzusagen./gl/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2025 / 08:19 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2025 / 08:20 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE0005659700