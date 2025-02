Frankfurt (www.fondscheck.de) - Goldman Sachs Asset Management kündigte die Einführung von zwei aktiv verwalteten Exchange-Traded Funds (ETFs) in der Region EMEA an: Goldman Sachs USD High Yield Bond Active UCITS ETF (Ticker: GSHY) (ISIN IE0006B9CPY7/ WKN A40UC2) und Goldman Sachs EUR High Yield Bond Active UCITS ETF (Ticker: EUHY) (ISIN IE000M02BVY5/ WKN A40UC3), so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

