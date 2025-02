Die Aktie von Eckert & Ziegler gehört am Donnerstag zu den Top-Gewinnern im Tech-DAX. Mit einem Plus von sechs Prozent notiert die Aktie so hoch wie seit fast drei Jahren nicht mehr und kratzt an der 60-Euro-Marke. Auslöser ist eine neue Kurszielanhebung durch Hauck & Aufhäuser.Analyst Alexander Galitsa von Hauck & Aufhäuser hat das Kursziel von 56,50 auf 66,00 Euro angehoben und empfiehlt die Aktie weiter zum Kauf. Auf dem jetzigen Niveau impliziert dies ein Potenzial von elf Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...