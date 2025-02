© Foto: MichaelVi - stock.adobe.com

Mit Spritze abnehmen - dafür steht der das Unternehmen Eli Lilly. Der Arzneimittelhersteller gab am Donnerstag Einblick in sein Zahlenwerk. Dabei richtet sich das Augenmerk der Aktionäre besonders auf die Abnehmspritze.Pharma-Riese Eli Lilly hat am Donnerstag seine jährliche Gewinnprognose veröffentlicht, die deutlich über den Schätzungen der Analysten liegt. Das Unternehmen setzt dabei auf die Einführung seiner bekannten Diabetes- und Gewichtsverlustbehandlungen in neue Märkte. Auf bereinigter Basis erwartet das Unternehmen im Jahr 2025 zwischen 22,50 und 24,00 US-Dollar pro Aktie Gewinn. Analysten rechneten mit einem Gewinn von 22,86 US-Dollar pro Aktie. Der Umsatz im vierten Quartal 2024 …