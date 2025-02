Der KI-Player Palantir hat den Markt am Dienstag einmal mehr mit seinen Quartalszahlen schockiert - im positiven Sinne. Die Ein-Jahres-Performance klettert durch den jüngsten Kurssprung von mehr als 20 Prozent auf rund 370 Prozent. Eine ähnliche Entwicklung könnte nun auch bei diesem KI-Titel bevorstehen.Die Rüstungsindustrie hat seit dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs massiv an Bedeutung gewonnen. Kein Wunder also, dass auch die KI-Dienstleistungen von Palantir gefragt sind und die Papiere eine entsprechend ...

