vbw Stiftung Lebensgrundlagen Bayern gegründet / Brossardt: "Wir fördern Nachhaltigkeitsprojekte aus der Mitte der Gesellschaft"



(München, 06.02.2025). Die vbw - Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. hat die "vbw Stiftung Lebensgrundlagen Bayern" ins Leben gerufen. "Basis für unser aller Leben sowie für jegliches erfolgreiche Wirtschaften ist ein lebenswertes Umfeld. Der Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen liegt im unmittelbaren Selbstverständnis der bayerischen Wirtschaft. Das Thema Nachhaltigkeit steht als Leitgedanke über allem", sagte vbw Hauptgeschäftsführer Bertram Brossardt, der gleichzeitig auch Vorsitzender des Vorstands der neuen Stiftung ist.



Er wies darauf hin, dass sich die Wirtschaft in Bayern zu den Nachhaltigkeitszielen der UN bekennt und dies in ihrem vbw Wertekanon auch verankert hat. Zudem hat die vbw 2023 zusammen mit 24 Mitgliedsverbänden ihre Nachhaltigkeitsaktivitäten gebündelt und mit der Kampagne "Zukunft.Made in Bavaria - Innovation und Nachhaltigkeit in der Wirtschaft" dargelegt, dass die bayerischen Unternehmen mit ihren Innovationen Treiber und Gestalter von Nachhaltigkeit sind. "Unternehmen und Verbände leisten hierzu auf vielfältige Weise ihren Beitrag, zum Beispiel über fundierte Studien, Kongresse, umfangreiche Kooperationen und ihr intensives Engagement für gesellschaftliche Projekte. Unternehmen setzen auf nachhaltige Produkte und nachhaltige Produktion. Das sind wesentliche Elemente zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit der bayerischen Wirtschaft in Zeiten der Transformation. Mit unserer Stiftung komplettieren wir die Aktivitäten im Feld der Nachhaltigkeit und wollen ein Zeichen setzen, um Nachhaltigkeitsprojekte aus der Mitte der Gesellschaft zu fördern. Die Stiftung unterstützt gemeinnützige Vorhaben von Einzelpersonen und Organisationen, die mit Leidenschaft und Kreativität eine zukunftsfähige Heimat gestalten", erläuterte Brossardt.

Gefördert werden unter anderem Projekte für den Umwelt- und Naturschutz, die Landschaftspflege und den Tierschutz, zur Heimatpflege und zur Nachbarschaftsentwicklung. Brossardt weiter: "Es können Projekte gefördert werden, die im sozialen, kulturellen, gesellschafts- und bildungspolitischen Bereich nachhaltig wirken. Vorstellbar sind hier Bildungsprojekte, Aktionen zur Förderung von Wissenschaft und Forschung, des Sports, des Wohlfahrtswesens, der Jugend- und Altenhilfe, des Katastrophenschutzes sowie zur Unfallverhütung." Gerade in Zeiten des Erstarkens radikaler Parteien am rechten und linken Rand liegen der vbw außerdem auch Projekte zur Förderung des demokratischen Staatswesens am Herzen. "Denn der Erhalt unseres demokratischen Rechtsstaats ist die Grundlage für eine gute wirtschaftliche Entwicklung in unserem Land und damit im besten Sinne nachhaltig", sagte Brossardt.



Die Stiftung ist gemeinnützig und verfolgt keine wirtschaftlichen Interessen. Insgesamt stehen jährlich bis zu 600.000 Euro zur Verfügung, mit denen mehrere mittlere und große Projekte in Bayern gefördert werden. Pro Projekt ist eine Unterstützung in einer Spanne zwischen 10.000 und 250.000 Euro möglich. Mit dem heutigen Tag startet die Bewerbungsphase für die ersten Förderpreise, sie läuft bis 20. August. Zum Jahresende sind erste Prämierungen geplant.



Link zur Homepage der Stiftung: www.vbw-slb.de



Kontakt: Andreas Ebersperger, Tel. 089-551 78-373, E-Mail: andreas.ebersperger@ibw-bayern.de





