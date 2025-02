TAUFKIRCHEN (dpa-AFX) - Der Rüstungselektronik-Spezialist Hensoldt hat über den Jahreswechsel Aufträge in Milliardenhöhe eingesammelt. In den Monaten Oktober bis Januar summierten sich die Bestellungen auf mehr als 1,4 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag in Taufkirchen bei München mitteilte. Die Aufträge umfassten den Angaben zufolge das Radar für den Kampfjet Eurofighter, Systeme für den Kampfpanzer Leopard 2 A8 und die Modernisierung des Zentrums Elektronischer Kampf (ZEK) der Deutschen Bundeswehr./stw/men